Política 156 milhões de brasileiros vão às urnas, o número mais alto já registrado em eleições no país

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Brasileiros vão às urnas para maior eleição da história. (Foto: TSE/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Cento e cinquenta e seis milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil e onze eleitores de cinco mil quinhentos e setenta municípios estão aptos a votar nas eleições deste domingo. É o maior contingente já registrado na história das eleições no Brasil. São 9 milhões e 100 mil eleitores a mais do que nas eleições de 2018. O maior crescimento, 51%, foi no número de jovens entre 16 e 17 anos que, apesar de não serem obrigados a votar, tiraram o título em 2022. Serão escolhidos os representantes do Poder Executivo nas esferas federal e estadual, além de membros da Câmara dos Deputados, do Senado, das assembleias estaduais e da Câmara Legislativa do Distrito Federal (DF).

Para atender a esse número recorde, foram abertos mais 42 mil postos de votação em todo o país. Ao receber a delegação de observadores internacionais que acompanham as eleições, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, refirmou a credibilidade da Justiça Eleitoral e a segurança das urnas eletrônicas. “São tantas as barreiras de segurança, são tantos os controles e registros, são tantas as formas de fiscalização e auditoria, que não há como não identificar e isolar falhas ou quaisquer tentativas de violação do processo eletrônico de votação. Todo processo é controlado e auditado”.

A maioria do eleitorado brasileiro é formada por mulheres, 53%. São mais de 82 milhões de eleitoras. E elas são maioria nos três maiores colégios eleitorais do país: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

A Região Sudeste concentra o maior número de eleitores, cerca de 67 milhões, o que representa 42% do eleitorado. Os nove estados do Nordeste têm 42 milhões de pessoas habilitadas a votar. Em seguida, estão as regiões Sul com 22 milhões, Norte com 12 milhões e 500 mil e Centro-Oeste com 11 milhões e 500 mil. São Paulo representa 22 % do eleitorado, com mais de 34 milhões e Roraima é o menor colégio eleitoral com 366 mil votantes.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, destacou a importância das eleições para a democracia e a agilidade da Justiça Eleitoral na divulgação dos resultados.

“Somos a quarta democracia do mundo em número de eleitores e eleitoras, mas somos a única democracia que divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com absoluta transparência, segurança e competência da Justiça Eleitoral. E isso, não vou cansar nunca de repetir, isso é motivo de orgulho nacional.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política