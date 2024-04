Geral Em um ano, 200 mil alunos com autismo foram matriculados em escolas comuns no Brasil: número representa um salto de 50%

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2024

A presença desse grupo nas escolas vem crescendo a um ritmo acelerado. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

De 2022 a 2023, no Brasil, o número de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) matriculados em salas de aula comuns – ou seja, junto com alunos sem deficiência – aumentou 50%: saltou de 405.056 para 607.144, segundo dados do Censo de Educação Básica.

A presença desse grupo nas escolas vem crescendo a um ritmo acelerado. Em 2017, o total de alunos com TEA em escolas públicas e privadas não chegava nem a 100 mil, mostra o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Agora, de um ano para outro, surgiram 200 mil novas matrículas.

Há duas explicações principais para esse aumento:

– maior capacidade diagnóstica das equipes de saúde;

– conscientização sobre a importância e a obrigatoriedade de acolher as crianças com TEA

Cientistas e profissionais da educação reforçam que a convivência entre pessoas com e sem deficiência é benéfica para todos – tanto do ponto de vista social (compreensão das diferenças, cidadania, melhora na capacidade de comunicação) quanto do cognitivo (a escola deve apresentar os conteúdos de maneira que todos os estudantes possam aprender e desenvolver o pensamento lógico, o raciocínio matemático ou conhecimento histórico, por exemplo).

O problema é que a matrícula é só o primeiro passo – e as etapas subsequentes ainda deixam a desejar. Não basta “permitir” a entrada da criança.

“Precisamos garantir o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem. O aluno deve frequentar as aulas, aprender e participar das atividades. Incluir é muito mais do que colocar todo mundo na mesma sala”, afirma Renata Tibyriça, defensora pública do Estado de São Paulo.

No entanto, segundo informações do portal de notícias G1, professores, pesquisadores, defensores públicos, familiares de pessoas com autismo e os próprios indivíduos com TEA afirmam que ainda existem os seguintes obstáculos:

– formação frágil de docentes e funcionários, que acabam indo atrás de preparo por iniciativa própria, sem apoio da escola ou do governo;

– falta de adaptação de atividades e aulas;

– desconhecimento sobre como agir diante de surtos de agressividade e de outros possíveis sintomas;

– bullying;

– cobrança de taxas extras na mensalidade (prática ilegal);

– descumprimento do direito a um acompanhante contratado pelo colégio;

– evasão escolar e ausência de recursos para lidar com os diferentes tempos de aprendizagem. As informações são do portal de notícias G1.

2024-04-02