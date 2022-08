Mundo Primeira mulher astronauta vai pisar na lua

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2022

A ideia é que, em 2025, a primeira mulher e o próximo homem consigam pousar no polo sul lunar. Foto: Divulgação A ideia é que, em 2025, a primeira mulher e o próximo homem consigam pousar no polo sul lunar. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O projeto de levar novamente humanos à Lua terá o primeiro passo concretizado na próxima segunda-feira, quando a Nasa lançará a missão Artemis I. Sem tripulantes, este será o início de uma série de jornadas que pretendem analisar a capacidade de exploração humana em atividades futuras. A ideia é que, em 2025, a primeira mulher e o próximo homem consigam pousar no polo sul lunar — e as 13 possíveis regiões em que eles podem aterrissar já foram divulgadas.

Essas regiões abrigam locais de pouso em potencial e têm características geológicas “intrigantes”, de acordo com a Nasa. A ação será especialmente inovadora porque estes espaços nunca foram explorados por humanos antes, e as regiões, que são permanentemente sombreadas, podem abrigar recursos como gelo. Na Artemis III, o objetivo é pousar perto o suficiente destas áreas para que a tripulação consiga coletar amostras e realizar análises científicas.

A Nasa fornecerá uma cobertura ao vivo da primeira jornada ao redor da Lua e qualquer pessoa poderá se juntar à espaçonave para acompanhar o percurso virtualmente, por meio do Artemis Real-time Orbit Website (Arow), que será disponibilizado pela agência espacial americana a partir do dia 28 de agosto. A missão também poderá ser vista no site da Nasa e pelo Twitter.

Para este primeiro lançamento, a espaçonave Orion viajará mais de 64 mil quilômetros no que será o primeiro teste de voo integrado com o foguete Space Launch System (SLS). Ao todo, a operação durará 42 dias, 3 horas e 20 minutos — o maior tempo que qualquer nave para astronautas já passou no espaço sem atracar em uma estação espacial, de acordo com a Nasa.

Já a Artemis II, que tem previsão para 2024, levará uma tripulação humana ao redor da Lua. Esta missão abrirá caminho para a exploração humana na Lua e em Marte, sendo uma preparação para a Artemis III, prevista para 2025, que será a primeira a levar humanos à Lua desde a Apollo 17, em 1972. Além da primeira mulher astronauta, a proposta da agência espacial também é a de incluir a diversidade racial no percurso até a superfície lunar.

