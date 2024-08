Acontece 24ª edição da Fenarroz terá como destaque painel sobre empreendedorismo rural e economia

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2024

O evento está agendado para o dia 10 de agosto, a partir das 9h, no Ginásio da Fenarroz. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Com foco em trazer propostas inovadoras e dividir vivências, a Fenarroz 2024 terá como um dos destaques o 2º Seminário de Turismo Rural e Desenvolvimento Regional, com o tema “Cases e sucessos das Regiões Turísticas do Centro Serra e Vale do Rio Pardo”. O objetivo é compartilhar experiências sobre o planejamento, a burocracia, as dificuldades e conquistas no empreendedorismo rural, destacando como o turismo pode diversificar a economia no campo. O evento está agendado para o dia 10 de agosto, a partir das 9h, no Ginásio da Fenarroz.

Além das valorosas discussões, os visitantes poderão conhecer a diversidade e qualidade dos produtos da agricultura familiar. Também terão a oportunidade de degustar uma variedade de alimentos advindos desse sistema produtivo. Dentre eles estão queijos, linguiças, sucos, vinhos, pães, cucas, mel e doces. A feira também contará com uma seção dedicada a artesanato, plantas e flores, oferecendo uma experiência completa e enriquecedora.

A feira conta com atrações que incentivam um agronegócio mais inclusivo e sustentável. Além disso, busca fomentar a economia do município, trazendo inovação, tecnologia e informação para o meio rural. O evento conta, anualmente, com grandes expositores voltados à indústria, implementos, máquinas e veículos, comércio de lojistas em geral, agricultura familiar e alimentação.

