Verão 5º Torneio de Bocha na Areia encerra, distinguindo três duplas campeãs que movimentaram desde janeiro as praias de Torres, Tramandaí, Capão da Canoa e Atlântida

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2020

As duplas vencedoras foram de Torres, Tramandaí e Atlântida Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Neste último domingo (8), aconteceu a final do quinto Torneio de Bocha na Areia no balneário de Atlântida. Ao todo, foram oito duplas representando as praias de Torres, Tramandaí, Capão da Canoa e Atlântida. A etapa final da competição aconteceu na sede campestre da SABA, em Atlântida, reunindo durante quatro horas de jogo apaixonados e praticantes do esporte para a definição dos campeões.

O primeiro lugar coube a dupla Elemar Noschang (empresário) e Amauri Comoreto Gall (gerente das Lojas Becker/ Torres). O resultado, segundo Amauri, “foi uma alegria. É bom quando a gente brinca, se diverte e ganha também. Levamos o troféu para a nossa cidade querida de Torres”. Noschang se diz igualmente feliz e salienta que este foi o terceiro ano consecutivo que a dupla participa do Torneio. “A gente se preparou melhor, com diversos treinos em Torres e chegamos aqui e deu no que deu”.

O segundo lugar distinguiu a equipe de Tramandaí, representada por Ney Giovanella e Douglas Betil, ambos comerciantes. Betil salienta que o “sentimento é de deve cumprido” e o objetivo, segundo ele, é continuar treinando durante a ano para ver se no próximo ano a dupla conquista o prêmio máximo do campeonato. Na avaliação de Ney, “o jogo foi difícil, a cancha era estranha para nós. Perdemos, mas, mesmo assim, levamos o segundo lugar”.

O terceiro lugar foi para a dupla Eduardo Lemmertz e Emir Parisotto, ambos de Porto Alegre, representando no Torneio o balneário de Atlântida. Para Eduardo, “foi uma bela disputa, estamos felizes. Ganhamos a primeira partida, perdemos a segunda, disputamos a terceira e a quarta e ficamos em terceiro lugar. Estamos muito felizes”, reitera. Emir Parisotto compartilha a mesma opinião: “estamos consolados porque perdemos para uma equipe vencedora. Foi difícil, sim a torcida nos tirou do foco mas temos dois troféus. Na semana passada fomos o campeão da classificatória”.

O Torneio de Bocha de Areia, que chega a sua quinta edição, é uma iniciativa da Rede Pampa em parceria com a SABA (Sociedade Amigos do Balneário de Atlântida), Sistema Fecomércio/Sesc e GBOEx. Após a partida que encerrou o Torneio, foram entregues os troféus aos três primeiros vencedores, com homenagens ao presidente da SABA, Leandro Adaime, e ao fundador da bocha na areia, José Benedito Ledur.

