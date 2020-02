Verão Os 15 anos do Circuito Sesc de Corridas começam com recorde de participantes no RS

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2020

Mais de 700 atletas se desafiaram em Atlântida Sul neste sábado (08) Foto: Carlos Macedo Foto: Carlos Macedo

As comemorações dos 15 anos do Circuito Sesc de Corridas começaram por Atlântida Sul, neste sábado (08/02). A corrida de rua teve mais de 700 atletas nesta primeira etapa de 2020. Adultos e crianças percorreram de 1km a 10km tanto pela avenida beira-mar, quanto pelas areias da praia, e o primeiro a cruzar a linha de chegada entre os adultos foi Igor Villa, de Santana do Livramento. Com 21 anos e apenas 4 meses de treinos, o estreante no Circuito Sesc de Corridas deixou um incentivo pra quem também está começando: “Eu desejo que todos treinem e também tenham bons resultados. As provas do Sesc são sempre bem organizadas, conhecemos bastante gente nova a cada evento. O clima é muito bom. Quero ir em todas as próximas provas”.

Também de longe, um grupo de 10 pessoas chamou atenção ao comemorar a conclusão da prova com bandeiras do seu País. Os uruguaios David Ferreira e Marcela Vargas estavam orgulhosos dos seus feitos nos 5km e 10km, respectivamente. “Formamos um grupo e nos animamos a correr juntos. Corrida é saúde, é qualidade de vida”, disse Marcela, feliz por terem cruzado a fronteira especialmente para esta prova.

Ao todo, serão 19 etapas municipais, que classificarão os três primeiros colocados de cada categoria para a final estadual, em Torres, no dia 06 de dezembro. A segunda etapa será em Caxias do Sul, dia 15 de março, e as inscrições já estão abertas, podendo ser feitas pelo site www.sesc-rs.com.br/esporte/corridas por R$ 30,00 para as categorias Comércio e Serviços e Empresários e R$ 40,00 para o público em geral. Há opções de percursos de 1km e 2km nas categorias infantis; e 3km, 5km e 10km para as categorias adultas.

Os resultados completos e as fotos desta etapa podem ser conferidos a partir desta segunda-feira (10/02), no site do Sesc/RS, www.sesc-rs.com.br/circuitodecorridas.

Para promover o bem-estar físico da comunidade gaúcha, “Esporte Sesc – Praticar Faz Bem”, pilar do Sistema Fecomércio-RS/Sesc, realiza torneios e competições, tais como o Circuito Verão Sesc de Esportes, Jogos Comerciários, Sesc Triathlon e o Circuito Sesc de Corridas, além das ações voltadas à qualidade de vida promovidas pelas Academias Sesc, que mantém desde 2011 certificação NBR ISO 9001:2015.

