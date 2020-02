Verão Praia exige cuidados com a segurança das crianças

12 de fevereiro de 2020

Médicos da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul (SPRS) reforçam dicas e cuidados importantes nessa época do ano Foto: Banco de Dados /O Sul Foto: Banco de Dados /O Sul

A ida para a praia com as crianças é prazerosa e divertida, mas repleta de armadilhas para os pequenos. Um dos cuidados mais frequentes é a hidratação, por conta das elevadas temperaturas e constante movimentação das crianças nas brincadeiras na beira mar.

“É importante os pais lembrarem e, com insistência, oferecer água para os filhos. Convém ressaltar que refrigerantes, chás e sucos não são bons hidratantes. Além disso, devem ser observados os horários de sol. Dar preferência ao início da manhã e final de tarde sempre fazendo uso de protetor solar associado ao uso de chapéu e roupas de proteção”, explica o médico pediatra e diretor da Sociedade de Pediatria do RS, Sílvio Baptista.

As crianças perdidas também são ocorrências rotineiras. Para isso, é indicada a identificação com pulseiras escritas com canetas resistentes à água onde devem constar informações do número da guarita de guarda-vidas onde a família está, ou, o número de telefone dos pais.

O diretor científico e diretor do Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade de Pediatria do RS, Marcelo Pavese Porto, reforça a importância do cuidado com crianças e adolescentes que brincam na areia.

“Pode parecer uma brincadeira ingênua, mas se enterrar na areia requer atenção. O problema não é a só a ingestão de areia que pode resultar em verminoses, mas o risco grave de asfixia. Não adianta apenas se preocupar em deixar o rosto para fora. O peso da areia em cima do tórax pode fazer com que a criança não consiga respirar” alertou.

No Rio de Janeiro, em janeiro desse ano, um jovem de 17 anos que brincava de se enterrar na areia com os amigos acabou ficando preso e por pouco não morreu asfixiado. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para salvar o veranista.

