Tecnologia A Apple é a primeira empresa americana a valer 1 trilhão e meio de dólares

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Expectativa em relação a um iPhone 5G, vendas da App Store e performance de vestíveis influenciaram na valorização da empresa. (Foto: Reprodução)

A Apple atingiu marca histórica nesta quarta-feira (10): a empresa é a primeira companhia americana a valer 1,5 trilhão de dólares. O valor foi atingido com a valorização de 2% nas ações, o que fez com que cada papel valesse aproximadamente 352 dólares – a marca se manteve durante todo o dia. Com cerca de 4,3 bilhões de ações no mercado, a Apple vale cerca de 1,52 trilhão de dólares.

Entre as razões para a alta estão a expectativa por um iPhone com 5G, os sinais de boas vendas da App Store e a performance de vestíveis, como o Apple Watch e os AirPods. Alguns analistas estimam que a empresa possa atingir o valor de US$ 2 trilhões nos próximos quatro anos. A reabertura de lojas físicas em países que já superaram a crise da covid-19 também influenciaram na valorização da empresa.

A nova marca afasta qualquer onda pessimista em relação à Apple. Após ser a primeira empresa a valer US$ 1 trilhão, em agosto de 2018, a companhia sofreu um recuo brusco em janeiro de 2019. Havia temores em relação às vendas de iPhone e à estratégia da companhia de focar em serviços.

No começo da pandemia de coronavírus, as ações da empresa também sofreram queda por dúvidas no mercado, mas os investidores parecem otimistas quanto aos novos passos da empresa. Na semana passada, a alta nas ações já havia recuperado as perdas relacionadas ao novo coronavírus.

Dobro da Bolsa brasileira

Com a marca, a Apple sozinha tem quase o dobro do valor de mercado de todas as empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo, o que inclui Embraer, Petrobras, Vale e Ambev. Nesta terça, 9, todas as empresas listadas na Bovespa fecharam com valor de US$ 821 bilhões.

Atualizações

A Apple dá mais um passo nas atualizações do beta do iOS 13 para desenvolvedores. A companhia liberou downloads das versões do iOS 13.6; iPadOS 13.6; tvOS 13.4.8 e macOS 10.15.6 do programa de testes.

Essa é a segunda geração de atualizações das versões beta desde o lançamento do programa – que ocorreu na semana passada. Não há nenhuma explicação sobre a troca de números – que foram das versões 13.5.5 direto para 13.6 – mas especula-se que seja uma preparação para a introdução do Apple News Audio.

Segundo informações anteriores, o Apple News Audio seria uma ferramenta de leitura em áudio das principais notícias do dia – ou de filtros determinados pelo usuário. A atualização deve estar preparando os bastidores do sistema operacional para a chegada da ferramenta.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Tecnologia