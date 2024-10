Esporte A ascensão do Mobile iGaming no Brasil: uma perspectiva psicológica

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Além dos avanços tecnológicos, há uma série de fatores psicológicos que influenciam a experiência dos jogadores. Foto: ChatGPT Além dos avanços tecnológicos, há uma série de fatores psicológicos que influenciam a experiência dos jogadores. (Foto: ChatGPT) Foto: ChatGPT

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O mercado de Mobile iGaming no Brasil tem se expandido a passos largos nos últimos anos, impulsionado pela popularização dos smartphones e pelo fácil acesso à internet. Mais do que uma simples evolução tecnológica, o iGaming em dispositivos móveis traz consigo mudanças profundas na forma como os brasileiros se relacionam com o entretenimento digital e, mais especificamente, com o ato de apostar. No entanto, além dos avanços tecnológicos, há uma série de fatores psicológicos que influenciam a experiência dos jogadores.

O Apelo da Conveniência

Um dos principais atrativos do Mobile iGaming é a conveniência. Jogar ou apostar através de um smartphone permite ao usuário participar de atividades de iGaming a qualquer hora e lugar, sem a necessidade de estar em frente a um computador ou visitar um local físico. Esse aspecto de imediatismo é altamente sedutor e contribui para que os jogadores sintam uma gratificação instantânea ao apostar em jogos rápidos ou realizar apostas esportivas. A facilidade de acesso também se traduz em uma experiência personalizada, onde os jogadores têm a liberdade de escolher quando e como querem participar.

Esse ambiente acessível e prático pode, no entanto, criar uma relação mais íntima e, em alguns casos, compulsiva com o ato de jogar. A constante disponibilidade das plataformas de iGaming nos smartphones pode levar ao aumento da frequência de apostas, o que, por sua vez, aciona gatilhos psicológicos de recompensa e risco.

A Psicologia da Recompensa e do Risco

A estrutura de muitos jogos de iGaming, especialmente os mais populares no Brasil, é baseada no conceito de recompensa variável, um dos elementos mais potentes para criar engajamento. Jogos como os de roleta, cartas e apostas instantâneas são projetados para oferecer resultados imprevisíveis, ativando o sistema de recompensa do cérebro. A cada vitória, o jogador sente uma liberação de dopamina, que gera uma sensação de prazer e incentiva novas apostas.

Um exemplo interessante no cenário brasileiro é o jogo do aviãozinho, no qual o jogador vê algo “subindo” e precisa tomar decisões rápidas para garantir o retorno antes de “cair”. Esse tipo de dinâmica explora a psicologia do risco e recompensa, desafiando o jogador a equilibrar o desejo de maximizar o lucro com o medo de perder tudo.

Esses mecanismos não são exclusivos dos jogos complexos, mas também estão presentes em apostas mais simples, como as apostas esportivas, onde o resultado de um jogo ou evento oferece a mesma emoção de incerteza e expectativa. Com o tempo, muitos jogadores podem sentir que estão “no controle” de seus resultados, mesmo que a maior parte do processo seja aleatória.

Leia também: The Risks of Mobile iGaming in Brazil

O Perfil do Jogador de Mobile iGaming no Brasil

No Brasil, o perfil do jogador de iGaming mobile é diverso, abrangendo desde o apostador casual até o jogador mais experiente. No entanto, o fator comum entre esses grupos é a busca por entretenimento de fácil acesso e rápida resolução. A cultura brasileira, que já tinha uma longa história com jogos de sorte e azar, como o Jogo do Bicho, facilmente adotou o iGaming como uma forma moderna de continuar esse hábito.

Um aspecto relevante é a presença de uma camada mais jovem de jogadores, muitos deles atraídos pela conectividade e integração de jogos com redes sociais. Esse público tem um comportamento bastante particular, buscando experiências dinâmicas e interativas, muitas vezes influenciados por tendências e dicas compartilhadas por amigos ou influenciadores digitais. Para essa geração, os jogos de apostas e as competições online não são apenas uma forma de ganhar dinheiro, mas também uma maneira de se conectar socialmente.

A Influência da Imediaticidade

Outro fator psicológico chave no Mobile iGaming é a sensação de imediaticidade. A possibilidade de resultados instantâneos e a velocidade com que os jogadores podem participar e sair de uma rodada são elementos que contribuem para o aumento do engajamento. Em plataformas de iGaming mobile, o tempo entre o início e o fim de uma aposta é muitas vezes curto, o que incentiva o jogador a tentar novamente imediatamente após uma rodada perdida ou mesmo uma vitória.

Essa característica tem um efeito direto no comportamento de alguns jogadores, que acabam entrando em um ciclo de apostas sucessivas. Ao contrário dos cassinos físicos, onde o ambiente ao redor pode influenciar o ritmo das apostas, no mobile o jogador tem controle total do ritmo, o que pode levar a decisões impulsivas.

O Papel das Emoções no Mobile iGaming

Além dos aspectos racionais e lógicos que envolvem a tomada de decisão, o Mobile iGaming no Brasil é fortemente influenciado pelas emoções. A sensação de vitória gera euforia, enquanto a perda pode provocar frustração e uma vontade imediata de “recuperar” o que foi perdido. Essas emoções muitas vezes criam ciclos em que o jogador continua apostando para tentar equilibrar as derrotas ou maximizar os ganhos.

Esse ciclo emocional é alimentado por interações rápidas e repetitivas, características típicas do iGaming em dispositivos móveis. Para alguns jogadores, isso pode se tornar um comportamento problemático, onde a busca por novas vitórias ofusca os riscos financeiros.

Conclusão

O Mobile iGaming no Brasil é um fenômeno que vai além da tecnologia. Ele representa uma mudança no comportamento dos jogadores e está profundamente enraizado na psicologia do risco e recompensa. A conveniência, a disponibilidade constante e a rápida resolução das apostas são elementos que tornam essa forma de entretenimento extremamente atraente, mas também complexa do ponto de vista psicológico.

À medida que o mercado continua a crescer, é importante que operadores e reguladores considerem o impacto dessas características no comportamento dos jogadores, promovendo um ambiente seguro e responsável. Ao mesmo tempo, os jogadores devem estar atentos ao equilíbrio entre diversão e risco, para que o iGaming permaneça uma experiência positiva e controlada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/a-ascensao-do-mobile-igaming-no-brasil-uma-perspectiva-psicologica/

A ascensão do Mobile iGaming no Brasil: uma perspectiva psicológica

2024-10-14