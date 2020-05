Rio Grande do Sul A chuva prossegue até esta quarta-feira no Rio Grande do Sul, seguida de queda nas temperaturas

Por Redação O Sul | 11 de Maio de 2020

Previsão inclui risco de granizo em determinadas regiões. (Foto: Arquivo/Seapdr)

A chuva que começou nesta segunda-feira (11) em diversas áreas do Rio Grande do Sul deve prosseguir até pelo menos esta quarta-feira, seguida de queda nas temperaturas, devido à frente fria que atinge o Estado. Segundo informações do Irga (Instituto Riograndense do Arroz), há risco de tempestades e até queda de granizo nas regiões de Santa Maria, São Borja e São Luiz Gonzaga.

Os maiores índices estão previstos para o entorno da Lagoa dos Patos, Região Central e partes da Oeste e Noroeste. A fronteira com o Uruguai será a área com menor acúmulo. Posteriormente, os termômetros registrarão números despencando, por causa do avanço de uma massa de ar polar.

Na quinta-feira, a mínima cai para cerca de 3°C na Campanha, com formação de geada. Na sexta-feira, além da Campanha, há previsão de geada na metade norte do Estado. A próxima chuva deve ocorrer por volta de 20 de maio. A maior frequência de chuva, mesmo de forma irregular, garante aumento da umidade do solo e instalação de pastagens de inverno e do trigo.

Previsões localizadas

– Fronteira Oeste: risco de tempestades com fortes rajadas de vento (acima de 60 km/h), trovoadas e eventual queda de granizo. A partir da quinta-feira, o tempo seco retorna e a temperatura declina, chegando aos 5°C na madrugada seguinte;

– Campanha: a temperatura despenca e a mínima alcança 3°C na madrugada de quinta-feira com potencial para geada;

– Central: risco de tempestades com rajadas superiores a 60 km/h, trovoadas e granizo. A partir da quinta-feira, o tempo seco retorna e a temperatura declina, chegando aos 5°C na madrugada de sexta-feira;

– Planície Costeira Interna: entre Camaquã e a Região Metropolitana de Porto Alegre, o acumulado previsto alcança 50 milímetros. Posteriormente, a temperatura entra em declínio com mínima de 7°C nas madrugadas de quinta e sexta-feira;

– Planície Costeira Externa: a temperatura entra em declínio com mínima de 8°C na madrugada de sexta-feira;

– Zona Sul: a temperatura despenca e a mínima alcança 4°C na madrugada de quinta-feira, com potencial para geada. Próxima precipitação prevista por volta de 20 de maio.

(Marcello Campos)

