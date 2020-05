Rio Grande do Sul Com mais cinco vítimas, o Rio Grande do Sul já soma 105 mortes por coronavírus

Por Redação O Sul | 11 de Maio de 2020

Idosos continuam predominando o ranking gaúcho de óbitos por Covid-19. (Foto: EBC)

O mais recente boletim informativo da SES (Secretaria Estadual da Saúde) elevou de 100 para 105 o número de mortes por coronavírus no Rio Grande do Sul. As vítimas mais recentes, todas idosas, são de Porto Alegre (homem, 80 anos), Passo Fundo (mulher, 67 anos), Lajeado (feminino, 76 anos); Viamão (homem, 89 anos) e Roca Sales (homem, 66 anos).

Com isso, a capital continua dividindo com Passo Fundo (Região Central) a liderança do ranking gaúcho de casos fatais da doença, cada uma com 18 perdas. Em terceiro lugar aparece Lajeado (Vale do Taquari), com nove óbitos. As três cidades também ocupam, nessa mesma ordem, os primeiros lugares em número de diagnósticos positivos, respectivamente com 529, 267 e 194 ocorrências.

Ao todo, são 203 municípios com pelo menos um caso confirmado de Covid-19, totalizando 2.808 notificações desde o primeiro registro oficial, divulgado no dia 10 de março. Destes, 1.461 (52%) estão curados, ou seja, já não apresentam mais qualquer sintoma compatível com o coronavírus há pelo menos 14 dias.

Surtos em frigoríficos

Nesta segunda-feira, A situação de surtos de coronavírus em frigoríficos no interior do Rio Grande do Sul, em especial Passo Fundo e Lajeado, foi tema de videconferência entre gestores da SES, Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural), PGE-RS e Ministério da Agricultura.

O debate teve como objetivo alinhar as ações em relação à prevenção do coronavírus em unidades industriais do segmento de carnes, onde tem sido verificada uma alta incidência de Covid-19 entre os trabalhadores, contribuindo diretamente para elevar os índices da disseminação da doença em ambas as regiões, bem como no Estado de forma geral.

“Precisamos garantir tanto a saúde dos trabalhadores como a qualidade dos produtos ofertados pelas empresas”, frisou a titular da SES, Arita Bergmann. “Não é nosso desejo fechar empresas, pelo contrário, queremos estimular o abastecimento de carnes no Estado, mas é fundamental que os ambientes industriais e os produtos sejam seguros e devidamente fiscalizados.”

A diretora do Cevs (Centro Estadual de Vigilância em Saúde), Rosângela Sobieszczanski, reiterou por sua vez a importância de as empresas notificarem às autoridades sanitárias municipais, de forma imedidata, os casos suspeitos de Covid-19 e também realizar o isolamento deste funcionário. “Para vigilância, informação é tudo. Sem as informações, não é possível realizar as ações necessárias em tempo oportuno.”

A diretora também falou sobre a necessidade de os órgãos públicos trabalharem em conjunto, para alcançar resultados mais efetivos. “O Ministério da Agricultura e a Secretaria da Agricultura do Estado são nossos aliados no enfrentamento à epidemia que estamos vivemos”, enfatizou.

(Marcello Campos)

