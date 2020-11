O recrutamento e a testagem de voluntários – todos profissionais de saúde – foram retomados na quarta-feira (11), após uma interrupção que durou pouco mais de 24 horas. Na segunda, a Anvisa pediu a suspensão do processo após ser comunicada sobre um “evento adverso grave” em um dos voluntários. Após ser informada de que se tratava de um caso de suicídio, os testes foram autorizados a voltar.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo, o laudo do Instituto Médico Legal (IML) aponta que a morte ocorreu em consequência de uma “intoxicação exógena por agentes químicos”. A SSP ainda disse que foi constatada a presença de opioides, sedativos e álcool no sangue do voluntário.

O diretor do Butantan, Dimas Covas, afirmou, durante audiência da Comissão Mista da Covid-19 do Congresso Nacional, que a interrupção temporária desta 3ª fase dos estudos clínicos não teve efeito prático sobre os estudos. A informação é do jornal Valor Econômico.

As primeiras doses da CoronaVac estão previstas para chegar ao Brasil, via Aeroporto Internacional de Guarulhos, na próxima semana. De acordo com o governo de São Paulo, 120 mil doses iniciais virão em bolsas de 200 litros, dentro de contêineres refrigerados, dia 20 de novembro.