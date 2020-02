Armando Burd A crise e os novos pinos para retomada

Por Armando Burd | 31 de janeiro de 2020

Iniciada a 1º de fevereiro de 1987, a Constituição foi promulgada a 5 de outubro de 1988. (Foto: Reprodução)

A maioria da Assembleia Legislativa apoiou o governo na votação do pacote entregue a 13 de dezembro do ano passado. Com os projetos aprovados, a Secretaria da Fazenda começa a reter dinheiro no caixa. A tarefa agora será resolver os problemas financeiros acumulados e que levaram ao estado de calamidade financeira, decretado a 22 de novembro de 2016 e mantido até agora.

Nada fora do figurino

Na bolsa de previsões da Assembleia, o placar aponta para retirada do projeto sobre previdência dos policiais militares e aprovação dos demais, durante a convocação extraordinária.

A nota foi publicada por esta coluna na edição de segunda-feira e ontem confirmada.

Para sair do isolamento

Se o governo do Estado pedir ajuda do Instituto Brasileiro de Economia, órgão da Fundação Getúlio Vargas, poderá criar o Observatório de Política Fiscal. Será uma forma de buscar a colaboração dos que pagam impostos e sofrem as agruras do outro lado do balcão.

É preciso questionar falsas certezas do setor público, enxergar circunstâncias por outro ângulo e reformar conceitos preestabelecidos.

É só se antecipar

O Rio Grande do Sul deve dar o exemplo de democratização da instância pública. Sindicatos, associações, entidades representativas do capital e do trabalho precisam inferir no processo de reorganização de um estado falido. A parceria só pode se dar via construção do diálogo e do entendimento. Resume-se a uma obra pluralista de interlocutores para superar a crise.

Grande momento

São intensos os preparativos para a homenagem aos 90 anos de Pedro Simon, amanhã, a partir das 9 horas, no clube do Estádio Mariscão, Capão da Canoa. Convidados farão relatos rápidos sobre diferentes momentos de sua carreira: conquista do Polo Petroquímico, apelo pela anistia, campanha das Diretas Já, governador das estradas, ministro da expansão das fronteiras, defensor do Plano Real e cruzada pela ética.

Estilos próximos

O deputado Ernani Polo finaliza hoje a redação do discurso de posse na presidência da Assembleia Legislativa, que ocorrerá às 9h da próxima segunda-feira. Deverá fazer cobranças.

Em fevereiro de 2007, quando assumiu o mesmo cargo, o deputado Frederico Antunes bateu de forma direta: “A guaiaca da União está cheia e a dos entes federados cria mofo”. Completou com versos de José Retamozo: “Andaremos além das nossas horas / emponchados na luz desses exemplos / sob o batismo secular das auras / que conduziram as legiões de tauras.”

Laboratório de provas

Tática do governo federal: um assunto vaza ou é posto abertamente pelo governo. Diante das reações públicas, vai adiante ou fica esquecido.

Incógnita

A Organização dos Estados Americanos, sobre a qual não se ouve falar, cobra do governo brasileiro 11 milhões de dólares de mensalidades atrasadas. Primeiro, precisa mostrar onde anda e o que faz.

Subidas e descidas

Quando o derrotismo toma conta de um governo, já abdicou.

Preparativos

A 31 de janeiro de 1987, grande operação de limpeza, envolvendo 320 trabalhadores entre faxineiras, carpinteiros, pintores e eletricistas deixaram o Congresso pronto para a instalação da Constituição no dia seguinte.

Além de 300 jornalistas credenciados, mais 600, vindos de todos os estados e do exterior, acompanhariam as sessões.

Esperança

Com a Constituinte, a 1º de fevereiro de 1987, renascia o sonho do homem comum de viver numa sociedade confiável. Espertos encontrariam freio numa lei justa, cumprida com rigor e rapidez. Estamos ainda no meio do caminho.

Deu no site

“Ministério Público pede ao Tribunal de Contas da União para avaliar o uso de aviões da FAB por autoridades.”

Alguns confundem a gloriosa Força Aérea Brasileira com frota autônoma de boquinhas.

