Por Armando Burd | 30 de janeiro de 2020

Tecnocratas de Brasília querem cobrar imposto dos que utilizam painéis de energia solar. (Foto: Reprodução)

Quando o governo do Estado entregou à Assembleia Legislativa o pacote de projetos, agora em votação, havia a certeza de aprovação. O resultado da eleição de outubro de 2018 já tinha definido. O Executivo formou base com maioria de deputados e a previsão foi apenas uma consequência. Restou a retórica na tribuna.

Último recurso

A bancada do MDB tomou a frente na negociação com o magistério e teve sua proposta de emenda aceita por grande parte da categoria. Assumiu a posição que o PT sempre liderou. Nos debates de ontem, petistas passaram a atacar o governo Sartori, como forma de sustentar o discurso.

Decisão correta

Por unanimidade, a Assembleia aprovou, ontem pela manhã, projeto que permite ao Estado quitar dívidas com a área da saúde, entregando imóveis de sua propriedade que não têm utilização. Por muitas décadas foram invadidos e nunca mais recuperados.

No centro do ringue

Usando regra do boxe, o ministro Sérgio Moro venceu por pontos mais um round contra os que querem derrubá-lo. Será candidato à sucessão presidencial.

De entrar em almanaque

De 2016 até o final do ano passado, o Brasil aumentou os sistemas de energia solar instalados de 8 mil e 700 usuários para mais de 111 mil. Segundo levantamentos, 75 por cento são instalações residenciais. Bastou dar certo para tecnocratas de Brasília proporem a cobrança de imposto sobre o recurso natural. Eles não têm limite…

Não há fronteiras

A Associação Internacional de Transportes Aéreos divulgou que 4 bilhões e 400 milhões de passageiros viajam de avião a cada ano. O número comprova que o mundo é uma grande aldeia.

Controle difícil

O Ministério da Saúde elevou o nível de alerta para perigo iminente. Todos os dias, 250 pessoas, em média, chegam ao Brasil, vindas de várias partes da China.

Lentidão e rapidez

Em 1918, quando a gripe espanhola atingiu o Brasil, o contágio veio de navio, que demorava mais de duas semanas para atravessar o Oceano Atlântico.

Hoje, aparece a jato.

Há 35 anos

O presidente eleito Tancredo Neves, a 30 de janeiro de 1985, recebeu do primeiro-ministro espanhol Felipe Gonzales cópias e documentos sobre o Pacto de Moncloa, acordo nacional assinado em 1979 para garantir a democracia. De 1939 a 1975, o país tinha vivido sob a ditadura do general Franco.

Modelo

Na entrevista que concedeu em Madri, no mesmo dia, Tancredo disse que “como aconteceu aqui, nós decidimos esquecer os agravos do passado, pois nenhuma nação pode ser reconstruída sobre pilares da vingança e do ódio”.

Nova onda anima

No processo democrático, os partidos políticos se tornam os canais de comunicação e conflito civilizado entre grupos sociais, cujos interesses podem ser antagônicos. Claro que ficam excetuadas as siglas de aluguel.

Se os partidos não se aprumarem, ressurgirá a pressão em favor de candidatos avulsos. O maior incentivo a essa forma foi a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Filiou-se à última hora e conquistou a maioria.

Preferência pelo voo solo

Hoje, os grandes defensores das candidaturas avulsas são os políticos que não se adequam aos modelos partidários ou que têm dificuldade de aceitar a organização e a disciplina dos regimentos internos.

Aproximação

Assessores preparam encontro dos presidentes Bolsonaro e Alberto Fernández, em fevereiro, na capital argentina. Vão tratar de negócios, área em que as pendengas políticas e pessoais são temporariamente esquecidas.

Ficará mais conhecida

Fotógrafos brasileiros que acompanharão o encontro em Buenos Aires vão buscar os melhores ângulos de Fabiola Yáñez, jornalista, atriz e companheira de Fernández.

Cai no esquecimento

Em janeiro de 1990, o Índice de Preços ao Consumidor no país atingiu 56 por cento. Os alimentos, em 30 dias, subiram 62 por cento e se tornaram os grandes responsáveis.

Possível injeção de ânimo

No último ano de mandato, a maioria dos prefeitos tira da gaveta o Manual do Gestor Cansado.

