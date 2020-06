Policial Militar aposentado, Queiroz movimentou R$ 1,2 milhão em sua conta de maneira considerada “atípica”, segundo relatório do antigo Conselho de Atividades Financeiras (Coaf). Ele trabalhou para o filho do presidente Jair Bolsonaro antes de Flávio tomar posse como senador, no período em que ele era deputado estadual no Rio.

Buscas em imóvel

Também na manhã desta quinta, agentes do MPRJ cumpriram mandado de busca e apreensão em uma casa de Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio, onde morava uma funcionária do gabinete de Flávio Bolsonaro.

O alvo do mandado foi Alessandra Esteves Marins. Ela faz parte da equipe de apoio no Rio a que o parlamentar tem direito. Vizinhos contaram que ela se mudou do imóvel há cerca de um mês.

Defesa de Queiroz