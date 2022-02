Tecnologia A melhor maneira de baixar vídeos e memes do Instagram

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Uma das redes sociais mais usadas no Brasil e no mundo é o Instagram a melhor maneira de se conectar com pessoas próximas. Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A tecnologia vem a cada dia mais fazendo parte do dia a dia de todos. Atualmente praticamente tudo está conectado as redes sociais, existem milhões de pessoas conectadas conversando entre si a todo o momento, mesmo que elas estejam muito distantes.

Uma das redes sociais mais usadas no Brasil e no mundo é o Instagram a melhor maneira de se conectar com pessoas próximas, ou simplesmente dar uma boa risada com uma das milhares páginas de humor que existem na plataforma.

O único problema do Instagram é que ele não permite que você baixe vídeos no próprio site. Porém através do computador, ou do seu smartphone é possível baixar seus vídeos e Memes com o SSSgram. Uma ótima plataforma para baixar vídeos do Instagram.

Ver um Meme engraçado, ou tirar uma ótima foto no Instagram e não conseguir tirar isso da plataforma pode ser extremamente irritante. Por sorte o SSSgram permite que você baixe com facilidade os vídeos e fotos do Instagram. E para isso basta seguir simples passos:

No computador é bem simples, basta abrir a foto, ou vídeo que quer salvar e copiar o link da página e colar no site. Não tem nenhum segredo é tudo muito simples e extremamente rápido. Para baixar stories do Instagram funciona do mesmo jeitinho.

Já no celular é um pouco mais complicado, mas ainda continua sendo simples. Basta clicar nos três pontinhos acima da publicação, depois clicar em link e finalmente copiar e colar no site de download de vídeos do Instagram. É tudo bem rápido e prático.

Baixar vídeos do Instagram melhora a experiência com a rede social

Baixar um vídeo do Instagram melhora e muito a sua experiência com a plataforma. Provavelmente você já deve ter tirado uma foto ótima com algum filtro do Instagram, mas postou no status e perdeu a chance de ter a foto para você.

Para isso não acontecer baixar a foto online torna tudo mais simples, pois, você pode usar ela sem qualquer burocracia. Além disso, você também pode salvar seus vídeos favoritos a onde achar melhor.

Nem sempre no celular você consegue salvar tudo que gostou do Instagram, para isso o SSSgram no computador pode te ajudar bastante. Pois, além de ser mais fácil e rápido usar o Instagram no PC você também consegue armazenar na nuvem ou onde achar melhor seus vídeos preciosos.

Baixando tudo que gosta fica muito mais simples guardar momentos inesquecíveis, ou simplesmente guardar aquele meme que você riu muito para compartilhar em outras redes sócias. Afinal de contas, o Instagram te da pouquíssimas opções para compartilhar um vídeo ou foto que gostou.

São inúmeras vantagens que você pode ter baixando online seus vídeos e fotos favoritos do Instagram. Fica ainda melhor a experiência quando você pode aproveitar disso sem ter que pagar nada. A plataforma para download de vídeos do Instagram é gratuita.

O que está esperando para baixar seus vídeos e fotos favoritos em seu computador? Aproveite que é simples, rápido, e gratuito salvar todas as fotos, vídeos e Memes que você amou ver no Instagram.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia