O Xbox Series X tem lançamento previsto para novembro, mas ainda sem uma data definida. O preço do novo console, assim como o dia exato de início das vendas, continua um mistério. A Microsoft fez o anúncio no blog oficial do Xbox, junto com a notícia de adiamento de Halo Infinite. Anteriormente previsto para o final de 2020, o game que marca o retorno de Master Chief chega ao Xbox Series X, Xbox One e PC (Windows) somente em 2021.

Vale lembrar que o concorrente do PlayStation 5 (PS5) promete especificações poderosas, como oferta de processadores Zen 2, gráficos por meio de tecnologia Radeon da AMD e SSDs de alta velocidade. Outro destaque é a placa gráfica de 12,1 Teraflops de capacidade computacional.

Lançamento do Xbox Series X

Além do anúncio de lançamento do Xbox Series X para novembro, a Microsoft destacou a quantidade de jogos disponíveis para o videogame. “Há milhares de games para jogar, abrangendo quatro gerações, quando o Xbox Series X for lançado globalmente em novembro”. A empresa ressalta que mais de 50 novos jogos chegam em 2020 otimizados para o Xbox Series X.

Os destaques incluem Assassin’s Creed Valhalla, Dirt 5, Gears Tactics, Yakuza: Like a Dragon e Watch Dogs: Legion. Outros títulos populares também foram otimizados para tirar o máximo proveito do hardware do Xbox Series X, como Destiny 2, Forza Horizon 4, Gears 5, Ori and the Will of the Wisps e Madden NFL 21, por exemplo. Vale citar que, com o recurso Smart Delivery, é possível comprar os títulos uma única vez – no Xbox One, por exemplo – e depois baixá-los no Xbox Series X.

Na última segunda-feira (11), um suposto controle de Xbox de nova geração vazou na Internet. Os rumores indicam a existência do Xbox Series S, também conhecido pelo codinome Lockhart. O console seria uma versão mais simples do Xbox Series X que chegaria por um preço mais baixo. Além disso, é possível que ele permita acesso aos mesmos jogos do Xbox Series X, ainda que com maiores limitações gráficas. Recentemente, o mesmo joystick surgiu em processo de certificação da Anatel.

Halo Infinite adiado

O lançamento de Halo Infinite foi adiado para 2021, porém ainda sem data confirmada. “Precisaremos de mais algum tempo para terminar o trabalho crítico necessário para lançar o Halo Infinite”, explica a empresa. O jogo foi apresentado durante a conferência da companhia na E3 2018 e é desenvolvido pela 343 Industries, mesma desenvolvedora de Halo 4, Halo 5: Guardians e Halo Wars 2. O game marca o retorno de Master Chief e se passa logo após os acontecimentos de Halo 5.