Dados do IBGE mostram que o preço da gasolina recuou 0,45% em média no país em agosto, acumulando uma queda de 5,93% nos 8 primeiros meses do ano.

Ações da estatal

O impasse no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a venda de refinarias da Petrobras torna ainda mais difícil a situação da petroleira, cujas ações já caem mais de 30% no ano, diante da desvalorização do petróleo. O risco, segundo profissionais do mercado, está no atraso do plano de desinvestimentos da companhia, considerado essencial para a redução da alavancagem, maximização de valor e redução de exposição da empresa às interferências políticas, que ocorrem nos preços dos combustíveis.

Em 2020, as ações da ON e PN da Petrobras recuam 31,1% e 32,8%, respectivamente, um desempenho pior do que o próprio Ibovespa — que apresenta desvalorização de 15,9% no ano. Movimentos positivos têm ocorrido de forma pontual, a depender da oscilação do petróleo. Nesta terça, por exemplo, Petrobras ON teve leve baixa de 0,48% e a PN de 0,05%, diante da alta de 0,67% do petróleo Brent para novembro. A commodity, no entanto, cai mais de 30% no ano.