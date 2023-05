Brasil A Quina de São João 2023: tudo o que você precisa saber antes de jogar

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2023

O prêmio da Quina de São João não acumula Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil O prêmio da Quina de São João não acumula. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O Brasil é um País apaixonado por loterias, e um dos sorteios mais esperados do ano se aproxima: a Quina de São João. Marcado para o dia 24 de junho de 2023, sorteio número 6172, essa modalidade de loteria promete prêmios grandiosos e muita emoção para os jogadores. Entenda agora tudo que você precisa saber antes de fazer sua aposta.

O que é a Quina de São João?

A Quina de São João é uma versão especial da Quina, uma das mais tradicionais loterias da Caixa Econômica Federal. Ela acontece anualmente, sempre no dia 24 de junho, durante as festividades de São João. Foi criada no ano de 2011 e desde então tem se tornado cada vez mais popular entre os brasileiros.

O diferencial da Quina de São João é o prêmio acumulado, que não pode ser transferido para o próximo concurso como acontece nos sorteios regulares. Se ninguém acertar os cinco números, o prêmio é dividido entre os acertadores da quadra, e assim sucessivamente.

Como jogar na Quina de São João?

A dinâmica de jogo da Quina de São João é a mesma da Quina regular. O apostador deve escolher entre 5 e 15 números, dentre os 80 disponíveis no volante. Ganha quem acertar 2 (Duque), 3 (Terno), 4 (Quadra) ou 5 (Quina) números.

Bolões da Quina de São João

Uma opção para aumentar as chances de ganhar na Quina de São João é participar de um bolão. Nele, os jogadores podem dividir as apostas (e os custos) em grupo. A Caixa Econômica Federal oferece a opção de bolão oficial, no qual o valor mínimo de aposta é de R$ 10,00, e cada cota não pode ser inferior a R$ 3,00. Vale lembrar que a divisão do prêmio em caso de vitória é proporcional ao valor de cada cota.

Prêmios

Os prêmios da Quina de São João são um grande atrativo. Além do prêmio principal para quem acertar os 5 números, também há prêmios para quem acertar 4, 3 e 2 números. Segundo a Caixa Econômica Federal, cerca de 35% do valor arrecadado em cada sorteio é destinado ao prêmio principal, enquanto os outros prêmios são definidos com base no restante do valor arrecadado.

Curiosidades e Recordes

Desde o início da Quina de São João, presenciamos uma série de momentos históricos. Em 2021, por exemplo, houve a maior premiação da história, com um prêmio de mais de R$ 204 milhões de reais. Além disso, um único bilhete já conseguiu levar toda a bolada: em 2014, uma aposta feita em São Paulo acertou sozinha os cinco números e ganhou mais de R$ 73 milhões.

A Importância da Quina de São João

O sorteio da Quina de São João é muito mais que uma chance de ganhar prêmios milionários. Ele também tem um papel importante na economia e na sociedade brasileira. Parte do dinheiro arrecadado é usado para financiar programas sociais do Governo Federal, como o FIES, o Prouni e o Minha Casa, Minha Vida. Ou seja, ao fazer uma aposta, você não está apenas tentando a sorte, mas também contribuindo para o desenvolvimento do País.

Dicas para Apostar

Enquanto o resultado da Quina de São João é completamente aleatório, algumas dicas podem te ajudar a jogar. Estude os números que mais saem, mas lembre-se de que loteria não é ciência exata. Nunca aposte mais do que pode perder e, o mais importante, divirta-se! Afinal, essa é uma tradição que une brasileiros de todas as partes do país em um dia de festa e esperança.

Em 24 de junho de 2023, todos os olhos estarão voltados para a Quina de São João. E aí, já está com o seu bilhete na mão?

