1 de dezembro de 2020

Exame tem como público-alvo casos suspeitos em instituições como escolas e asilos. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA)

A prefeitura de Porto Alegre começou a oferecer, nesta semana, a realização de testes do tipo “RT-Lamp”, que permitem verificar em até 12 horas a presença do coronavírus no organismo humano. O público-alvo da medida são indivíduos que se submetem a exame em ambiente como escolas, instituições de longa permanência de idosos (asilos e similares) ou em eventuais investigações de surtos de contágio.

Trata-se de procedimento do tipo molecular e semelhante ao RT-PCR. A realização se dá por meio de coleta nasal, porém com menos etapas de processamento. Isso acaba proporcionando resultados mais rápidos.

Segundo a SMS (Secretaria Municipal da Cultura), a capacidade operacional é de 200 exanes por dia, a partir de um contrato com a Santa Casa de Misericórdia da capital gaúcha. O novo teste será realizado por equipes deslocadas até os locais abrangidos pela iniciativa, testando então pessoas que tiveram contato com casos confirmados de Covid.

Conforme o responsável pela Coordenação de Assistência Laboratorial da SMS, Bruno Goulart, a ideia é garantir a mesma qualidade dos testes do tipo “RT-PCR” e ampliar a agilidade no tempo de resultado (se a pessoa está infectada ou não): “Fizemos um procedimento-piloto na última sexta-feira e obtivemos resultados em aproximadamente três horas”.

A prefeitura também reitera que orientações sobre a pandemia e protocolos de prevenção ao contágio, inclusive em escolas e asilos de idosos, podem ser conferidas em prefeitura.poa.br/coronavirus.

Parceria com a PUCRS

Na manhã desta terça-feira, primeiro dia de seu último mês à frente da prefeitura de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior visitou áreas reformadas do Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas, na avenida Independência.

Acompanhado do titular da SMS, Pablo Stürmer, ele conheceu as instalações já em funcionamento após as obras, concluídas em novembro e realizadas por meio de convênio com o Hospital São Lucas da PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul).

Administrada pela SMS, a instituição atende exclusivamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e possui três blocos que abrigam assistência hospitalar, serviços de apoio estrutural, manutenção e oficinas, serviços ambulatoriais e administrativos. A UTI (Unidade de Terapia Intensiva) pediátrica mantém 16 leitos, sendo dois de isolamento – até esta terça-feira, eram sete pacientes.

“É muito gratificante ver uma obra finalizada em um hospital que é referência no atendimento público a gestantes e crianças de Porto Alegre, da Região Metropolitana e até do interior do estado. Essas melhorias possibilitaram aumento significativo de leitos, de espaços e equipamentos. Quem sai beneficiada é a população que utiliza esses serviços”, destacou o chefe do Executivo.

Pablo Stürmer, por sua vez, destacou o fato de a parceria ter viabilizado um investimento de aproximadamente R$ 6 milhões em infraestrutura, qualificação profissional e equipamentos: “Foi possível ativar estruturas e salas que estavam sem utilidade e, com isso, ampliar e oferecer mais serviços à população”.

