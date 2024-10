Política A única vitória do partido de Pablo Marçal nas eleições de 2024

Em Rondônio, Ginão da Saúde conquistou prefeitura no interior do Estado em chapa pura do PRTB. (Foto: Reprodução)

O PRTB, partido do candidato Pablo Marçal, só conseguiu eleger um prefeito no País. Trata-se de Clodoaldo Alves, que foi eleito para comandar a cidade de Nova Brasilândia d’Oeste, no interior de Rondônia, que tem cerca de 20.400 habitantes. Em terceiro lugar na disputa pela prefeitura de São Paulo, Marçal ficou fora do segundo turno.

A legenda está em uma das últimas colocações no ranking de partidos que conquistaram mais prefeituras no País. O PRTB chegou a ficar atrás do PMB (2), DC (2), Agir (3) e Rede (4). O PSOL não elegeu nenhum prefeito no primeiro turno do pleito deste ano.

Do outro lado da tabela, o PSD ficou em primeiro lugar com 872 prefeituras; seguido pelo MDB (840); PP (738), União (576) e PL (508).

Com 5.464 prefeitos eleitos no Brasil e 99% das urnas apuradas, o resultado do primeiro turno das eleições municipais mostra uma consolidação dos partidos de centro no comando das prefeituras. O PSD, comandado por Gilberto Kassab, aparece em primeiro lugar com 877 prefeituras, seguido pelo MDB, com 832 prefeituras.

“Estamos satisfeitos com o resultado, consolidando o partido. Fizemos três capitais no primeiro turno e estamos com boas perspectivas no segundo turno como Eduardo Pimentel, em Curitiba; Ricardo Silva, em Ribeirão Preto. E também com a eleição de Ricardo Nunes em São Paulo”, disse o presidente do PSD, Gilberto Kassab.

No comando do governo federal, o PT conseguiu uma leve recuperação, após amargar resultados ruins nas últimas eleições, e passou de 182 prefeituras feitas em 2020, para 246. Já o PL esteve longe de cumprir sua meta ambiciosa de alcançar mais de 1.500 prefeitos e fez apenas 510 prefeituras. Por outro lado, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro teve um desempenho muito forte nas capitais: o partido conquistou duas vitórias, em Maceió (AL) e Rio Branco (AC), mas foi para o 2º turno em outras nove cidades.

Considerando todas as cidades com mais de 200 mil eleitores, isto é, todas as que podem ter segundo turno, o PL elegeu 10 prefeitos e colocou outros 23 no segundo turno. Em comparação, o PT teve só dois prefeitos em cidades desse tamanho, em Contagem e Juiz de Fora, em Minas Gerais.

O resultado ainda é melhor do que os 344 prefeitos que a sigla elegeu nas últimas eleições, em 2020. Os resultados ainda não são definitivos, já que 50 cidades ainda terão segundo turno.

Segunda colocação

Depois de já perder espaço para o PSD, que se tornou o maior partido do País com filiações realizadas nos últimos anos após as eleições 2020, o MDB permaneceu na segunda colocação, mas, em comparação com 2020, elegeu mais prefeitos. Há quatro anos, o partido elegeu 793 prefeitos, contra 844 este ano. Atualmente, antes do final da janela de filiação partidária, o PSD tinha 1.040 prefeituras e o MDB, 918.

“Já passamos o resultado de 2020 e estamos muito feliz porque estamos no segundo turno em São Paulo e em outras cidades como, Porto Alegre. Estamos bastantes satisfeitos com o resultado”, disse o presidente do MDB, Baleia Rossi.

Em 2020, o PSD elegeu 656 prefeitos, mas alavancou o domínio ao longo dos anos, com a mudança de partido dos prefeitos, principalmente em São Paulo, onde Kassab é secretário do governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos). Depois de eleger 64 mandatários em 2020, o partido hoje comanda 306 cidades, quase metade das 645 do estado. O partido elegeu 201 prefeituras no estado nas eleições.

O Republicanos foi outro destaque na eleição municipal. O partido foi de 213 prefeituras para 430. A sigla abriga Hugo Motta, considerado um dos favoritos para a Presidência da Câmara dos Deputados em 2025.

“O partido vem crescendo desde sua fundação e isso é resultado de planejamento e organização. Fomos muito bem em cidades, como Campinas, Vitória e Sorocaba”, disse o presidente do Republicanos, Marcos Pereira.

O União Brasil, partido que teve um crescimento expressivo em número de prefeituras nos últimos anos, chegando a 605 atualmente, recuou nesse domingo, apesar da sigla ter apostado na força dos comandos estaduais para continuar crescendo. O partido comandado por Antonio Rueda fez 578 prefeitos, enquanto dez ainda disputam o segundo turno. O União foi o resultado da fusão entre PSL e Democratas, criado em 2021 e, portanto, não participou das eleições de 2020 com a configuração atual. As informações são do jornal O Globo.

