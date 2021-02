Geral “A violência contra a mulher é uma pandemia tão devastadora quanto o coronavírus”, diz diretora da ONU Mulheres

16 de fevereiro de 2021

Durante a pandemia, a violência contra as mulheres, que aumentou principalmente durante o confinamento. (Foto: Marcos Santos/USP imagens)

Phumzile Mlambo-Ngcuka, 65 anos, é a diretora global da ONU Mulheres desde que Ban Ki-moon, o então secretário das Nações Unidas, a indicou para o cargo em 2013. Nessa época, ela já tinha uma vasta experiência em quebrar tetos de vidro. Licenciada em Educação pela Universidade do Lesoto (1980), foi eleita Deputada ao Parlamento da África do Sul em 1994. Pouco mais de uma década depois, em 2005, foi a primeira mulher a ser vice-presidente do seu país até 2008, ano no qual ela criou uma fundação para apoiar escolas em áreas desfavorecidas na África do Sul e Malawi.

Este 2021 ela enfrenta outro desafio: liderar o fórum “Geração Igualdade”, que marcaria os 25 anos da Conferência de Pequim, realizada em 1995, e não pôde ser realizado no ano passado devido à pandemia e segue indefinido. E ela terá que fazê-lo em meio a uma crise econômica e de saúde que negligenciou qualquer outra agenda, principalmente a feminista. Os direitos das mulheres ficaram para trás em relação à política quando, segundo a ONU, elas correm sério perigo. Mas Mlambo-Ngcuka não parece ser do tipo que se cansa ou desiste. Nesta entrevista, conduzida por videoconferência, ela pacientemente suporta interrupções e se junta à conversa repetidamente até que termina com uma mensagem: “Quero convidar as pessoas a participarem do Dia Internacional da Mulher, com foco em sua liderança nestes tempos de crise.”

1) Por que o progresso em direção à igualdade de gênero é tão lento?

O avanço sofreu a resistência que existe no mundo contra os direitos das mulheres e, em certa medida, contra os direitos em geral. Os movimentos populistas não são partidários dos direitos das mulheres e temos visto um aumento de líderes que afirmam, por exemplo, que os direitos reprodutivos e à saúde da mulher devem ser combatidos. Quando os governos enfrentam dificuldades financeiras, também tendem a reduzir os serviços sociais, importantes para a qualidade de vida das mulheres, como os relacionados à creche, essenciais para que elas tenham a possibilidade de inserção no mercado de trabalho. Um dos desafios mais significativos é, por outro lado, a redução do espaço para a atuação democrática da sociedade civil. Os direitos das mulheres progridem mais rapidamente nos países onde existe maior liberdade de atividade para a sociedade civil, portanto, os cortes nesse sentido também têm impacto. 2) O progresso é lento e agora a pandemia vai reverter alguns avanços já conquistados. Nenhuma pandemia é neutra em termos de gênero. E esta tampouco. As mulheres experimentaram o impacto de forma desproporcional. Por exemplo, na economia, dois terços dos empregos perdidos eram das mulheres. Isso porque eles atuam nos setores mais afetados pela pandemia, como a hotelaria. Em muitos casos, elas nem mesmo têm um contrato legal e são maioria no setor informal. Portanto, não puderam se beneficiar dos mecanismos de ajuda que os governos criaram. E temos, é claro, o problema da violência contra as mulheres, que aumentou principalmente durante o confinamento. Muitos governos tomaram medidas para lidar com isso e queremos que elas continuem após a pandemia, para que nem mesmo voltemos aos níveis anteriores de violência. Devemos fazer mais para erradicá-la. Estamos particularmente preocupadas com as mulheres jovens, com o número de adolescentes que engravidaram durante o confinamento, as que não vão voltar à escola, o aumento do tráfico de meninas. Todos esses são desafios que mulheres e meninas enfrentam devido à covid-19. A isso se soma a escassa representação e liderança feminina nas decisões que têm a ver com a pandemia, não só no setor saúde, mas em todos os aspectos. 3) Que mudança ou progresso você gostaria de ver em 2021? Primeiro, mais liderança feminina. Não custa dinheiro, ninguém pode me dizer que, por causa da pandemia, você não pode apoiar a liderança feminina. O fato de termos uma crise financeira não impede isso. É apenas uma questão de vontade política. Em segundo lugar, violência de gênero. Vimos a arquitetura da luta contra uma pandemia, o que é preciso: você coloca seus operários da linha de frente para lutar 24 horas por dia, toma medidas importantes, como fechar fronteiras, que não é uma decisão fácil, e deixa os aviões no solo sem ir a lugar nenhum. A violência de gênero é uma pandemia que acontece às sombras, tão devastadora quanto o coronavírus, e é por isso que é preciso de funcionários de linha de frente com uma estrutura legal adequada para acabar com ela. Terceiro, gostaria de ver o progresso da justiça econômica. Os governos estão tomando várias decisões para reativar a economia. Muito dinheiro está sendo fornecido e esse dinheiro também deve beneficiar as mulheres.

