Bem-Estar A yoga facial pode diminuir a flacidez e amenizar a papada

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2020

Especialista ensina exercícios para o rosto e pescoço. (Foto: Reprodução)

Se a yoga convencional aumenta a flexibilidade do corpo, reduz o estresse e melhora a postura, a yoga facial pode ter efeitos que vão da diminuição da flacidez do rosto e do pescoço, até a amenização das rugas e da temida papada. Técnica queridinha de Meghan Markle, a prática vem conquistando mais adeptas no Brasil. A fonoaudióloga Alessandra Scavone, especialista em yoga facial e criadora da técnica Masc Facial, explica que a massagem no rosto ativa a musculatura e estimula a produção de colágeno.

“Quem não faz exercício físico, ou para de fazer por um período, fica com os músculos atrofiados. O mesmo acontece com a musculatura da face. Se ela não é trabalhada, perde a tonificação, e isso prejudica a sustentação da pele”, observa. “Tonificar e reeducar os músculos faciais, elimina linhas finas, suaviza rugas profundas e sinais de tensão do rosto, estimula o crescimento de colágeno e elastina e garante uma aparência rejuvenescida e relaxada”, completa a fonoaudióloga. Para além da beleza, Alessandra acredita que os exercícios faciais podem ser benéficos também para a cirurculação sanguínea e para quem tem bruxismo e tensão na região da face.

A dermatologista Patrícia Ormiga, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, conta que a técnica ainda é muito nova e há poucos estudos sobre sua eficácia: “Ainda precisamos observar mais sobre seus pontos positivos e negativos. A massagem facial trabalha os músculos e provoca um estiramento da pele. Mas ela não deve ser feita em excesso e nem sempre com os mesmos movimentos, porque isso vai marcando o rosto”, pondera. Ela também contraindica a prática para quem fez algum tipo de procedimento recente, como preenchimento com ácido hialurônico ou aplicação de botox.

Uma pesquisa da Northwestern University, publicada na revista científica JAMA Dermatology, observou 27 mulheres, em 40 e 65 anos, que praticaram os exercícios diariamente por 20 semanas. Comparando fotos do início do estudo com o final, eles acreditam que a prática ajudou a rejuvenecer a aparência das participantes. “Agora existem evidências de que exercícios faciais podem melhorar a aparência e reduzir alguns sinais visíveis de envelhecimento”, diz Murad Alam, professor de dermatologia da Faculdade de Medicina da Northwestern à frente do estudo.

O programa desenvolvido por Alessandra Scavone tem 70 exercícios pensados para cada área, com quantidades de séries e segundos diferentes. “Além disso, os movimentos devem ser mudados sempre, porque senão o músculo se acostuma e não se vê mais resultados. Por isso o indicado é um programa em que a cada dia realize-se uma série diferente”, explica.A prática pode vir acompanhada, ainda, de óleos e cremes faciais e é ideal para um momento de autocuidado, trazendo também relaxamento e bem-estar.

A yoga facial promete, ainda, trazer mais consciência sobre nossos movimentos faciais e ser uma aliada frente ao envelhecimento: “A ruga nada mais é que uma marca de expressão de tensão, que realizamos muitas e muitas vezes ao longo de vários anos. Um dia, vira ruga”, diz Alessandra. “Porém se temos essa consciência muscular, paramos de tensionar, de fazer expressões errôneas, porque nos damos conta e logo já soltamos. E isso é importantíssimo porque além de evitar rugas, atenua as já existentes”, completa. Para ver diferença, ela indica que os exercícios sejam feitos diariamente por 7 semanas.

Confira a seguir dois dos exercícios sugeridos por Alessandra como exemplo. Lembrando que os movimentos devem ser sempre trocados e não devem ser feitos em excesso:

Papada

Parte A: Empurrar o queixo para baixo sobre o topo dos dedos e apoiar o cotovelo com a outra mão, como se o seu olhar se dirigisse para baixo e a sua mão levasse o seu rosto para cima. Segure por 3 respirações profundas.

Parte B: Então coloque sua cabeça para trás e empurre sua língua contra o palato 10 vezes. Volte a posição normal e repita mais 1 vez.

Parte C: Em seguida, usando os topos dos dedos de ambas as mãos, delicadamente bata na “papada”, alternando entre cada mão, durante 15 segundos.

Bochechas

Inflar suas bochechas e também lábios superiores e inferiores, como se sua boca estivesse cheia de água, fechando seus lábios firmemente, colocando as mãos nos lábios para que ao iniciar o exercício, não faça rugas. Comece a respirar através de seu nariz. Em seguida, começar a transferir o ar de um lado ao outro. Faça por trinta segundos. Isso vai levantar e tonificar os músculos para firmar as bochechas, e, portanto, reduzir linhas e rugas.

