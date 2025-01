Política “Abraço da democracia”: confira a foto do momento simbólico na Praça dos Três Poderes

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Governo Lula promoveu, nesta quarta-feira (08), uma série de cerimônias para marcar os dois anos do 8 de janeiro Foto: Ricardo Stuckert/PR Foto: Ricardo Stuckert/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um abraço ao redor da palavra democracia – escrita com flores – na Praça dos Três Poderes: este foi um dos momentos simbólicos promovidos pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para marcar os dois anos do 8 de janeiro nesta quarta-feira (08). A cerimônia ocorreu por volta de 12h20min.

Lula e a primeira-dama Janja da Silva, desceram a rampa do Palácio do Planalto e participaram do abraço com senadores, deputados, ministros e pessoas que estavam na Praça dos Três Poderes. Depois do ato, os vasos de flores que estavam no chão foram levados pelos participantes.

Atos dentro do Palácio do Planalto

Antes das autoridades descerem a rampa do Planalto até a Praça dos Três Poderes para o “abraço da democracia”, ocorreram três cerimônias dentro do Palácio do Planalto:

Foram reintegradas ao acervo obras de arte que foram vandalizadas pelos golpistas e que agora estão restauradas, como o relógio histórico do século XVI, trazido ao Brasil por Dom João VI. O segundo ato foi a apresentação do quadro ‘As Mulatas’, de Di Cavalcanti. A peça foi restaurada após ser furada pelos extremistas. Por último, as autoridades discursaram.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/abraco-da-democracia-confira-a-foto-do-momento-simbolico-na-praca-dos-tres-poderes/

“Abraço da democracia”: confira a foto do momento simbólico na Praça dos Três Poderes

2025-01-08