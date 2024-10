Rio Grande do Sul Ação de desassoreamento será realizada na próxima semana no Rio Taquari-Antas

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2024

A previsão é de que o nível seja reduzido em aproximadamente 2 metros. Foto: Vanessa Trindade/Ascom Sema A previsão é de que o nível seja reduzido em aproximadamente 2 metros. (Foto: Vanessa Trindade/Ascom Sema) Foto: Vanessa Trindade/Ascom Sema

O governo do Rio Grande do Sul realizará, de 17 a 20 de outubro, a segunda etapa da ação que prevê o desassoreamento do Rio Taquari-Antas em municípios atingidos pela enchente de abril e maio deste ano. O rebaixamento do nível do Taquari-Antas será realizado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) a partir das 19h de quinta-feira (17), com a abertura das comportas da Barragem de Bom Retiro do Sul. A previsão é de que o nível seja reduzido em aproximadamente 2 metros.

“Novamente teremos a abertura da eclusa da barragem de forma lenta e gradual, minimizando assim qualquer tipo de risco com a manobra. A iniciativa é uma das ações que o governo do Estado está se propondo a fazer dentro do Programa de Desassoreamento, lançado em julho pelo governador Eduardo Leite”, destaca a titular da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), Marjorie Kauffmann.

Na sexta-feira (18) pela manhã está previsto o início dos trabalhos de retirada de três veículos que estão submersos ao longo do Taquari-Antas, em pontos nas proximidades do limite entre Lajeado e Cruzeiro do Sul. A execução ficará a cargo do Departamento Estadual de Trânsito (DetranRS). Está prevista, ainda, a retirada de uma balsa por parte do dono da embarcação.

“A preocupação ambiental é central para o trabalho do DetranRS, e contribuir com essa ação de desassoreamento é mais uma das nossas providências diante da calamidade das enchentes. Atuamos em várias frentes a fim de que o impacto para a população seja minimizado”, ressalta o diretor-geral da autarquia, Edir Domeneghuini.

A primeira fase da ação foi realizada em agosto, quando houve o rebaixamento do nível do rio para a análise do leito e identificação de possíveis obstruções. A iniciativa contará com a participação da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), que faz a captação de água para o abastecimento humano.

As comportas serão fechadas às 17h do domingo (20), com previsão de recuperação lenta e gradual da cota normal do rio. Lançado em agosto deste ano, o Programa de Desassoreamento do Rio Grande do Sul integra as ações do Plano Rio Grande e tem como objetivo promover o desassoreamento e a limpeza de arroios, canais de drenagem e sistemas pluviais de municípios que, em decorrência das enchentes, declararam situação de emergência ou estado de calamidade.

O programa, em conjunto entre a Sema e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, está dividido em dois eixos. Para o eixo 1, voltado a rios de pequeno porte, o Estado disponibilizou R$ 300 milhões aos municípios que decretaram situação de calamidade ou emergência. O prazo para os municípios encaminharem o projeto técnico se encerrou em 27 de setembro. A partir da análise do projeto, o governo providenciará o desassoreamento do curso hídrico.

Ação de desassoreamento será realizada na próxima semana no Rio Taquari-Antas

