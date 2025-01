Porto Alegre Ação social e ambiental: “Fuga da Ilha do Presídio” vivencia a história para valorizar o patrimônio do Lago Guaíba

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2025

Foto: Francisco Siviero/Divulgação

Uma parceria entre o Projeto Nadando Pelos Cartões Postais e a Lwart Soluções Ambientais contribui com a iniciativa do evento socioambiental “Fuga da Ilha do Presídio 3”.

Única empresa na América Latina, produtora de óleos básicos de alta performance a partir de óleos lubrificantes usados e contaminados. O principal objetivo da ação é chamar a atenção para este espaço de Porto Alegre, pouco conhecido e frequentado, e particularmente para a Ilha do Presídio, local atualmente em situação de abandono.

A nadada relembra as tentativas de fuga de detentos do local, construído no século 19, e durante o governo militar utilizado como espaço de detenção de presos políticos.

A ideia é “simples”, mobilizar as comunidades locais, empresas e o poder público em prol de iniciativas de responsabilidade ambiental e social em Porto Alegre e assim ajudar na preservação da Ilha do Presídio, no Lago Guaíba, cartão postal da cidade de Porto Alegre, de uma forma descontraída e esportiva.

A “Fuga da Ilha do Presídio 3” acontecerá no domingo 09 de fevereiro, das 9h às 14h, na sede do GEMAR Passo da Pátria, na Vila Assunção em Porto Alegre. A ação reunirá nadadores e remadores do projeto que farão uma ação de limpeza na Ilha e após, o trajeto de 2,5 km até a sede do grupo de escoteiros.

Para maiores informações, acesse o e-mail: franciswim@gmail.com.

Ação social e ambiental: "Fuga da Ilha do Presídio" vivencia a história para valorizar o patrimônio do Lago Guaíba

