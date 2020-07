Rio Grande do Sul Acordo de Resultados define 219 projetos estratégicos para o RS

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2020

Gastal (E), Leite e Ranolfo comandaram evento virtual que reuniu secretários e servidores, totalizando 385 pessoas.

O governo do Estado, por meio da SPGG (Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão), apresentou na manhã desta sexta-feira (17), em evento virtual para secretários e servidores, os 219 projetos estratégicos que constam no Acordo de Resultados 2020, compromisso de gestão e entregas de maior impacto aos cidadãos.

A análise da equipe da SPGG envolveu todas as 23 secretarias do Executivo e consolidou 42 projetos agregadores. Eles são o conjunto de projetos com metas convergentes e que contemplam mais de uma pasta como responsável pela demanda, como o RS Seguro, Receita 2030, RS Pessoas, Amplia RS e Combate à Estiagem, entre outros.

“Esse seminário serve para resgatar o cuidado com os objetivos estratégicos. Quando organizamos nosso governo, estabelecemos metas para entregar os resultados ao Estado e à população. O ano de 2020 não tem sido fácil, estamos enfrentando uma pandemia e os efeitos de uma grave estiagem, mas somos fortes o suficiente para enfrentarmos esse desafio, encarando os problemas do presente sem perder o olho no longo prazo, no legado que queremos deixar”, afirmou o governador Eduardo Leite.

O vice-governador Ranolfo Vieira Júnior também participou do evento, que contou com 385 pessoas, e falou sobre a atual situação do Estado. “Com a pandemia, vivemos um momento de exceção. No entanto, não podemos deixar de governar e fazer o que tem que ser feito. Esse encontro serve para mobilizar as equipes para alcançar os resultados”, comentou.

O processo de monitoramento e acompanhamento dos projetos estratégicos da gestão é composto por diversos ciclos, envolve reuniões rotineiras entre os técnicos da SPGG e das demais secretarias, além de encontros a cada 45 dias com a liderança do governador. A rede de governança também tem uma importante ferramenta, que é o Sistema de Monitoramento Estratégico.

A plataforma virtual é abastecida com informações, dados e o status dos trabalhos. Um método que, conforme o titular da SPGG, Claudio Gastal, teve de ser adaptado à nova realidade. “Faço a analogia com uma tempestade. A pandemia está sendo essa tormenta, mas temos um rumo claro, um propósito. O Acordo de Resultado representa esse compromisso com o cidadão, com entregar o que se espera de nós”, declarou.

Em análise prévia, o custo total para concluir as entregas e obter os resultados esperados dos 219 projetos estratégicos é de R$ 587.789.373. O valor está alinhado com a realidade financeira do Estado, que enfrenta três crises: fiscal, estiagem e pandemia. Ao longo da gestão, o governo ainda reavaliará sete projetos, que apresentam insuficiência orçamentária. “Agimos em diversas frentes e estamos promovendo ajustes, não só os fiscais, mas também de revisão do tamanho da máquina pública. Ao mesmo tempo, precisamos ter esse olhar aguçado sobre o que é prioritário, o que temos que fazer, pois é preciso manter os serviços do Estado”, disse o secretário da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso.

Engajamento

O seminário contou com a participação do consultor de gestão Vicente Falconi, convidado para palestrar aos secretários e equipes. Ele relatou experiências na área, falou sobre a crise econômica do País, reforçou a necessidade de ampliar as concessões e PPPs, principalmente na área de infraestrutura, e salientou que todo o plano de ação deve ser coletivo. “O gestor pode fracassar por coisas muito pequenas, por isso é fundamental acompanhar qualquer projeto de perto, ter o controle das ações e fazer o planejamento junto de todos”, finalizou.

