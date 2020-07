Porto Alegre Porto Alegre recebe mais 50 ventiladores pulmonares

17 de julho de 2020

Equipamentos desembaracaram na Capital nesta sexta-feira.

A Prefeitura de Porto Alegre recebeu o reforço de mais 50 ventiladores pulmonares, sendo 35 de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 15 de transporte, utilizados para transferência de pacientes infectados por Covid -19. Os equipamentos foram distribuídos pelo Ministério da Saúde e entregues à Santa Casa de Misericórdia, nesta sexta-feira (17). Desde o início da pandemia, o governo federal destinou 80 ventiladores pulmonares para rede pública municipal.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior ressalta a importância dos ventiladores pulmonares para atender o aumento da necessidade de leitos de UTI . “Agradeço o empenho do Ministério da Economia, por meio do secretário do Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Serviço e Inovação, Gustavo Ene, ao Ministério da Saúde, liderado pelo general Eduardo Pazuello, e à bancada gaúcha que foi sensível à solicitação de Porto Alegre”, diz Marchezan.

O secretário municipal de Saúde, Pablo Stürmer, destaca o esforço que está sendo feito na contratação de leitos de UTI para o atendimento da população. “Os esforços estão centrados em leitos com estruturas completas, com recursos humanos e insumos. “Os ventiladores auxiliam no processo de construção dessas estruturas”, destaca. A chegada dos equipamentos possibilita a ampliação da capacidade de atendimento a pacientes com insuficiência respiratória internados na Capital.

