Saúde Adeus, gordurinhas! Saiba mais sobre a lipoaspiração

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2022

A lipoaspiração é a segunda cirurgia plástica mais realizada no Brasil, ficando atrás somente do implante de silicone nas mamas.

A lipoaspiração é um procedimento cirúrgico, no qual uma cânula é introduzida na camada subcutânea gordurosa, ligada a um aparelho que suga a gordura por meio de sucção. Antes de começar o procedimento, é feita a infiltração de soro fisiológico e substâncias vasoativas na região, visando diminuir a perda sanguínea e a fácil retirada da gordura.

A lipoaspiração é a segunda cirurgia plástica mais realizada no Brasil, ficando atrás somente do implante de silicone nas mamas. Em média, os custos da cirurgia variam entre R$ 1.800 a R$ 4.500, dependendo da região onde é realizada a intervenção. Não é uma operação barata, mas das 700 mil plásticas estéticas feitas anualmente no País, 140 mil são lipos. O número alto se deve, em parte, à grande quantidade de clínicas estéticas que realizam a cirurgia por preços bem baixos e com parcelamentos atraentes.

Como toda e qualquer cirurgia, é necessário um preparo antes do procedimento. O paciente precisa de uma consulta prévia para o diagnóstico, além de realizar exames pré-operatórios como hemograma, coagulograma e avaliação cardiológica.

Este procedimento não tem um tempo preciso ou determinado para a realização, visto que é decorrente das áreas a serem tratadas e do grau de dificuldade técnica para cada paciente.

A lipoaspiração não tem resultado imediato. Após a saída da sala de cirurgia, o corpo tende a ficar inchado e o resultado aparece depois do segundo ou terceiro mês do pós-operatório. Contudo, o resultado definitivo evidencia-se apenas seis meses após a cirurgia.

A recuperação do paciente é menos complexa do que em outros procedimentos. É recomendado realizar tratamentos fisioterápicos e drenagens linfáticas, a fim de minimizar os efeitos do edema e favorecer a cicatrização na região operada, além do uso de um modelador para ajudar a dar firmeza à pele.

