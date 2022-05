Brasil Adolescente tem dentes e mandíbula quebrados durante briga em escola de Minas Gerais

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2022

Agressões ocorreram na última semana em escola de Juiz de Fora. (Foto: Sandra Silva/Arquivo pessoal)

Um adolescente de 13 anos teve quatro dentes e a mandíbula quebrados após ser agredido dentro da Escola Estadual Fernando Lobo, em Juiz de Fora. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação (SEE-MG) confirmou o caso e informou que o mesmo ocorreu na última quinta-feira (5) e que todas as providências foram tomadas.

A mãe do menino entrou em contato com a equipe da TV Integração na segunda-feira (9) e contou que a agressão ocorreu após uma discussão entre o filho e uma colega de sala. Ela narra ainda que a aluna bateu no garoto e o pressionou na parede e deu tapas.

Conforme a mãe, o adolescente teria revidado a agressão e a menina juntado com outros estudantes para agredir ele. A diretora do colégio chamou os pais e responsáveis envolvidos na briga.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar (PM) para saber se o fato foi registrado e se será encaminhado para a Polícia Civil para possível investigação, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.

Em nota, a Secretaria de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) disse que “a direção da escola tomou todas as providências cabíveis para encaminhamento do estudante ferido e que chamou os familiares dos envolvidos para uma conversa, a fim de solucionar, por meio do diálogo, as possíveis divergências. A Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Juiz de Fora, responsável pela coordenação da escola, também está acompanhando o caso. Ressaltamos que a SEE/MG desenvolve e estimula a realização de ações de combate à violência no ambiente escolar, além de contar com importantes parcerias em iniciativas dessa temática, como o Programa de Convivência Democrática, que procura defender e garantir os direitos humanos nas escolas, além de promover o respeito às diversidades e uma escola acolhedora, por meio de uma convivência democrática”.

Picada de coral-verdadeira

Uma criança de 6 anos foi picada por uma cobra coral-verdadeira e socorrida às pressas pelo Corpo de Bombeiros. O quadro de saúde do menino é estável, segundo os militares. O caso aconteceu na segunda-feira (9), em Nova Trento, na Grande Florianópolis.

A cobra coral-verdadeira é considerada a mais venenosa do Brasil. O menino foi picado após movimentar uma caixa, em um local perto de casa.

De acordo com especialistas em serpentes, em casos de picada dessa espécie, o atendimento médico precisa ser imediato. O tratamento é feito com a injeção de um soro antielapídico. O veneno da coral-verdadeira atua no sistema nervoso e se espalha rapidamente pelo corpo.

