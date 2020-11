Brasil Advogado questionou as fotos sensuais da moça estuprada

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2020

Imagens da audiência de Mariana Ferrer obtidas pelo site Intercept. (Foto: Intercept/Reprodução)

Na audiência do processo em que o empresário André de Camargo Aranha foi absolvido da acusação de estupro de vulnerável, o advogado do réu, Cláudio Gastão da Rosa Filho, questionou as fotos sensuais da influencer Mariana Borges Ferreira — conhecida nas redes sociais como Mariana Ferrer —, afirmou que ela usava o caso para se promover no Instagram e disse que “jamais teria uma filha do seu nível”. Nesses momentos, o juiz Rudson Marcos fez intervenções tímidas. E Mariana Ferrer disse que existiria uma máfia que vende a virgindade de mulheres e que Aranha integraria esse grupo.

No começo da sessão, Mariana conta que está acompanhada de um advogado da família — que não está constituído no processo, em que ela é representada por um defensor público. Rosa Filho então informa que irá enviar “um fiscal nosso” para acompanhar o ato. “Gostaria então, doutor Gastão, que tivesse sido acompanhado os dois pedidos de prisão do André de Camargo Aranha, que ele estava foragido”, rebate a influencer, se referindo ao fato de ter sido decretada prisão preventiva do acusado — na segunda instância, essa determinação foi revertida. O juiz Rudson Marcos interrompe. “Deu, deu, deu…”.

Em certo momento, Rosa Filho mostra a Mariana uma foto em que ela está com o dedo na boca e pergunta se a imagem foi manipulada. A influencer mostra duas versões de uma outra foto, em que ela está de costas. Em uma das versões, ela está com a parte superior do biquíni; na outra, sem — Mariana diz então que excluíram a peça de propósito. O advogado repete a questão. Mariana, então, pede que ele “leia, por favor, o que está escrito” embaixo da imagem. “Eu não vou ler nada, eu vou te fazer uma pergunta. Eu não sou seu empregado, eu não vou ler”, declara Rosa Filho.

O juiz Rudson Marcos mostra a foto no processo. A influencer destaca que tal imagem não foi adulterada, mas que as manipuladas não foram mostradas pelo advogado. Este apresenta outra imagem, em que ela está trajando regata e veste íntima rosas, e faz a mesma pergunta.

“Muito bonita, por sinal, o senhor disse, né? O que é assédio moral contra mim. O senhor tem idade para ser meu pai. Tem que se ater aos fatos”, critica Mariana Ferrer. “Eu jamais teria uma filha do seu nível. Graças a Deus. E também peço a Deus que meu filho não encontre uma mulher que nem você”, rebate Rosa Filho.

Nesse momento, o defensor público que representa a influencer afirma ao juiz que “não dá para a gente continuar dessa forma”. Rudson Marcos informa que, “se continuar assim”, terá que suspender a audiência. O promotor Thiago Carriço de Oliveira permanece quieto.

O Ministério Público de Santa Catarina pediu o levantamento do sigilo do vídeo da audiência com o fundamento de que a gravação divulgada pelo site The Intercept Brasil foi editada para excluir as intervenções feitas pelo promotor e pelo juiz em favor de Mariana.

O advogado opina que a influencer quer criar polêmica. “O que acontece é claro. Ela não quer esclarecer nada. Ela não quer que isso termine. Ela quer curtir no Instagram. Ela vive disso, dessa farsa que ela montou”. “Doutor Gastão, vamos às perguntas objetivamente”, pede o julgador em seguida.

Depois o advogado questiona Mariana acerca de quem a teria dopado. Ela responde que podem ter sido suas amigas. Rosa Filho pergunta por que elas fariam isso e se as garotas queriam vender a virgindade dela. Mariana afirma que há organizações criminosas que intermedeiam a prática.

Depois o criminalista questiona por que ela não apresenta as provas que diz ter, como o vestido que usou naquela noite. A influencer começa a chorar e balbuciar. Porém, o advogado logo a interrompe: “Isso não é explicação. Não adianta vir com esse choro dissimulado, falso, e essas lágrimas de crocodilo”.

O juiz sugere que Mariana Ferrer faça uma pausa para se recompor. E pede a ela e a Rosa Filho que mantenham um “nível bom” na audiência, além de que a interrogada seja objetiva em suas respostas.

Mais adiante, a influencer afirma que há uma máfia que vende a virgindade de mulheres e declara que Aranha integra o grupo. O advogado pergunta onde estão as provas da existência dessa máfia. Ela destaca que o Café de La Musique respondeu a processos por organização criminosa. “Inclusive, o doutor era advogado deles, né?”, questiona.

