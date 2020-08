Afastamento do prefeito eleito de Viamão é prorrogado por 120 dias

A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do RS prorrogou, por mais 120 dias, a medida cautelar que afastou o prefeito eleito de Viamão, André Nunes Pacheco (sem partido), do cargo.

Ele está afastado desde 12 de fevereiro. O Ministério Público, que realizou a Operação Capital no município, investiga o envolvimento de Pacheco em crimes de responsabilidade e fraudes licitatórias a partir de 2017. Os prejuízos aos cofres públicos de Viamão são estimados em R$ 10 milhões.

A decisão também prorroga a proibição para Pacheco frequentar as dependências da prefeitura. As suspeitas são de que tenha ocorrido favorecimento nos contratos relativos a serviços de limpeza urbana e manutenção predial, além da implantação de sistema informatizado no SUS (Sistema Único de Saúde) municipal e gerenciamento da UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Conforme a decisão da Justiça, a prorrogação do afastamento por mais 120 dias está sujeita à reavaliação em data futura, com consequente abreviação ou renovação, a depender dos elementos eventualmente apresentados.

Com o afastamento de Pacheco, em fevereiro, o vice Valdir Jorge Elias (MDB), o Russinho, assumiu o cargo. Após a morte de Russinho por coronavírus, o vereador Nadim Harfouche (PSL) passou a comandar o Executivo municipal.