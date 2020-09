Celebridades Agatha Moreira e Rodrigo Simas estão com coronavírus

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2020

Agatha Moreira e Rodrigo Simas testaram positivo para a Covid-19. Os dois foram diagnosticados com o coronavírus na terça-feira (01). A notícia foi confirmada pela assessoria da atriz para Quem na manhã desta quarta-feira (02).

O casal recebeu a notícia com surpresa, uma vez que cumpre rigorosamente as recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde). De acordo com a representante de Agatha, eles estão assintomáticos. Durante a fase inicial da quarentena, o casal passou um período no sítio da família Simas em Itaipava, na região serrana do Rio.

Rodrigo Simas tinha retornado ao trabalho em agosto. Ele foi escalado como reforço para o elenco de “Salve-se quem puder”, da TV Globo. No Instagram Stories, o ator apareceu com Murilo Rosa nos bastidores de gravação.

