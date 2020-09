Magazine Ex-BBB Paulinha Leitte diz já ter ganhado mais de R$ 1 milhão na loteria

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2020

Questionada sobre quantas vezes já ganhou, ela revelou serem mais de 40, mas que parou de contar nos 38

Paulinha Leitte voltou a falar sobre sua sorte na loteria. Em seus Stories, ela respondeu algumas perguntas de seus seguidores na madrugada desta quarta-feira (02).

Questionada sobre quantas vezes já ganhou, ela revelou serem mais de 40, mas que parou de contar nos 38. “Mas eu conto quantas vezes eu ganhei prêmios acima de R$1 mil, se eu ganho menos do que isso eu não conto”, completou.

Em outro Stories, um internauta perguntou se, somando todos os prêmios, ela já havia somado R$1 milhão, e ela confirmou ao postar uma foto fazendo uma ‘joinha’.

Ela falou sempre ter tipo uma “conexão” com números e que sempre foi uma pessoa de sorte, como provou durante sua participação no Big Brother Brasil 11, quando ganhou um apartamento na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, um carro e uma moto.

“Ganhei todos os prêmios de sorte dentro do reality. Quando saí de lá, no dia seguinte, comprei uma raspadinha e ganhei 10 mil reais. E assim fui acreditando na minha sorte. Acho que tudo também é uma questão de pensamento positivo, acho que tudo aquilo que você fala você atrai”, explicou na ocasião.

