19 de março de 2020

Agentes estiveram na Rodoviária orientando motoristas sobre a importância da higienização.

Noventa e três táxis foram abordados por agentes da prefeitura na manhã desta quinta-feira (19) para evitar a propagação do coronavírus. Vinte e quatro taxistas foram notificados pela EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) para providenciar o material de higienização.

Os profissionais também receberam esclarecimentos sobre a obrigatoriedade da limpeza correta a cada viagem para a segurança de passageiros e motoristas.

“O negócio é se prevenir, por isso estamos nos organizando. Fiz uma encomenda de mais quantidade de álcool gel e deve chegar até a próxima semana”, diz o supervisor do ponto da Rodoviária, Ademir Nissa.

O gerente de Fiscalização de Transporte da EPTC, Luciano Souto, conta que durante a abordagem muitos motoristas fizeram questionamentos, todos esclarecidos pelos agentes. “É uma situação atípica e grave, então a orientação e a presença dos órgãos de fiscalização são muito importantes. Para explicar o que de fato deve ser feito e o motivo”, explica Souto.

Motoristas de aplicativos que prestam o serviço de transporte individual de passageiros também foram abordados e orientados sobre as medidas de combate ao coronavírus. No entanto, na ausência de regulamentação do serviço, não foram notificados.

Medidas para transporte por táxis e aplicativos:

Realizar limpeza rápida dos pontos de contato com as mãos dos usuários (bancos, maçanetas, portas, pega-mão, puxadores, cinto de segurança e fivela) com álcool líquido 70%;

Manter à disposição, se possível, na entrada e saída do veículo, álcool gel para uso dos clientes; higienização dos equipamentos de pagamento eletrônico a cada viagem; as viagens devem ser realizadas obrigatoriamente com as janelas abertas.

Recomendações aos usuários:

Higienizar as mãos antes e depois de cada viagem; evitar contato desnecessário com as diversas partes do veículo; seguir a etiqueta respiratória: proteger boca e nariz ao tossir e espirrar; realizar o pagamento com cartões de crédito e débito.

