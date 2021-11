Inter Aguirre destaca como “duro golpe” gol sofrido no início e derrota para o Flu no Rio

Por Andrei Severo * | 25 de novembro de 2021

Diego Aguirre falou em entrevista coletiva após a derrota diante do Fluminense por 1 a 0, no Maracanã Foto: Reprodução / S.C. Internacional Foto: Reprodução / S.C. Internacional

O Inter continua com o marco de dois meses sem vencer fora de casa. A nova derrota desta vez para o Fluminense deixou o colorado longe do objetivo de se classificar diretamente para a Copa Libertadores nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico Diego Aguirre falou em entrevista coletiva.

A partida iniciou praticamente com o placar adverso tendo em vista o pênalti marcado antes de um minuto e meio. Para Aguirre, o Fluminense “encontrou” a penalidade, onde foi um golpe duro e o time colorado acabou não conseguindo reagir após o gol carioca.

Diego Aguirre surpreendeu na escalação ao mandar a campo Renzo Saravia atuando mais adiantado na beirada direita do campo. Sobre o que imaginou para a modificação, o uruguaio explicou: “Eu escalei ali porque ele tem jogado muitas vezes nessa posição. Para mim ele fez um bom jogo. Pensei que era uma boa escolha para começar”.

Ainda sobre a escalação inicial, o técnico colorado ressaltou: “Hoje não perdemos porque começamos com Cadorini ou com o Saravia pelo lado. Tomamos o gol muito cedo e não conseguimos fazer o gol de empate”. E destacou a falta de Yuri Alberto, lesionado: “O time está com saudade dele, pela sua qualidade”.

O momento seria de tentar somar o máximo de pontos possíveis para garantir a vaga na Libertadores, porém, nas últimas 10 partidas o colorado caiu bruscamente de rendimento, vencendo apenas duas. Aguirre comentou sobre o tema: “Eu falei para os jogadores que ainda não acabou. Ainda temos 3 jogos pela frente”.

Assunto importantíssimo em pauta foi sobre o desligamento de Paulo Paixão após áudio vazado do preparador físico. “A respeito do áudio, não influenciou em nada. São coisas que aconteceram. Não pensamos muito nessas coisas, tentamos focar no jogo”, comentou o Aguirre, que completou ressaltando o carinho que tem pelo muticampeão.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

