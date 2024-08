Colunistas Ainda em agosto, aeroporto de Torres estará operando voos comerciais

Por Flavio Pereira | 7 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Kennedy Seger, especialista no setor aeroportuário, projeta que voos comecem ainda em agosto no aeroporto de Torres Foto: Divulgação Kennedy Seger, especialista no setor aeroportuário, projeta que vôos comecem ainda em agosto no aeroporto de Torres. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Ex-presidente da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), Milton Zuanazzi deixou a Secretaria de Planejamento, Sustentabilidade e Competitividade do Ministério do Turismo para assumir um cargo no Ministério da Reconstrução do Rio Grande do Sul. A presença de Zuanazzi no RS traz mais um interlocutor importante junto ao governo federal para viabilizar a operação dos aeroportos regionais, até então abandonados.

A opinião de um especialista na área aeroportuária

Esta semana, o empresário Kennedy Seger, um dos principais especialistas na área aeroportuária, saudou a disposição do ex-presidente da Anac Milton Zuanazzi em atuar no processo de ativação dos aeroportos regionais e confirmou que, antes do final do mês, o aeroporto de Torres já terá condições de receber voos comerciais de até 70 passageiros, operados pela Azul, Voepass Gol, ou Latam.

“Criadas as condições, essa é uma questão que caberá às empresas decidir”, explica. Kennedy tem larga experiência: foi diretor Aeroportuário, é Agente de Proteção a Aviação Civil homologado pela Anac com estágio no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Ele destaca que “em Torres, temos uma formidável logística de rodovias de acesso, localização privilegiada, e raramente temos neblina que afete os vôos”.

A garantia pelo governo do Estado do repasse de R$ 8 milhões para as adaptações necessárias ao aeroporto, explica Kennedy, foi fundamental para que fosse viabilizada a operação do terminal. do local. Junto ao aeroporto, já funciona desde 2011 a Realizar, que atua na manutenção de aeronaves, e na formação de pilotos e instrutores de voo, responsável pela formação de centenas de profissionais que atuam em todo o país.

Segundo Kenendy Senger, “devemos estar recebendo já os equipamentos pertinentes ao aeroporto, e também vamos iniciar os voos comerciais. Tudo indo como o esperado, com certeza, um desfecho favorável ao nosso aeroporto de Torres. Em breve, devemos ter, a nomeação pela Infraero do novo diretor do aeroporto”. (Por Flávio Pereira)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/ainda-em-agosto-aeroporto-de-torres-estara-operando-voos-comerciais/

Ainda em agosto, aeroporto de Torres estará operando voos comerciais

2024-08-07