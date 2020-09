Magazine Ainda na UTI, Vanusa já respira sozinha e está consciente

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2020

Cantora de 73 anos está em hospital no litoral paulista se recuperando. (Foto: Divulgação)

A cantora Vanusa apresentou melhora, segundo boletim médico divulgado no domingo (27). Ela permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva do Complexo Hospitalar dos Estivadores, em Santos, no litoral de São Paulo.

“Encontra-se consciente, com quadro clínico estável e respirando espontaneamente com cateter de oxigênio”, diz o boletim assinado pelos médicos Luiz Otávio Lopes Abrantes e Caio Genovez Medina. Até sábado (26) o comunicado informava que seu estado de saúde era grave – informação retirada do boletim deste domingo (27).

Vanusa foi hospitalizada no dia 5 de setembro por problemas respiratórios e retenção de líquidos. No dia 12 ela foi levada para a Unidade de Terapia Intesiva, para tratamento de uma pneumonia. Após a internação na UTI, a cantora ainda apresentou um quadro de anemia. No dia 22 de setembro, aniversário da artista, ela foi entubada após apresentar piora no quadro respiratório e e precisou de ventilação mecânica. No dia seguinte o boletim médico informou que seu estado de saúde era grave.

Vanusa foi diagnosticada há alguns anos com uma síndrome demencial. A doença degenerativa é caracterizada por declínio cognitivo e com comprometimento das funções sociais e funcionais.

Demência mais comum

Milhares de pessoas em todo o mundo podem contar uma ou duas histórias de Alzheimer. Os motivos são os mais diversos, mas entre eles, porque vivenciou a experiência com alguém da família ou ainda, soube do caso por meio de um familiar, parente, amigo ou conhecido. Afinal, trata-se da condição degenerativa mais frequente que existe e cuja característica marcante é a perda da memória de curto prazo.

A médica geriatra, Letícia Heidemann, de Tubarão, explica que o alzheimer é o tipo de demência mais comum. Ele se caracteriza por perdas cognitivas, que levam a perdas na funcionalidade. Dentre as funções cognitivas, a mais conhecida é a memória, porém há ainda a linguagem, comportamento, entre outras. O início do quadro caracteriza-se por esquecimentos de fatos recentes, desorientação temporo-espacial, dificuldade para realizar tarefas do dia a dia que antes eram realizadas facilmente. É comum que a pessoa fique mais repetitiva, pergunte várias vezes a mesma coisa, fale muito sobre o passado, tenha dificuldade de recordar datas e compromissos e tenha dificuldades em atividades como tomar medicações sem ajuda, cozinhar, realizar compras e sair sozinha.

Ela conta que as demências de modo geral são divididas em três estágios: leve, moderada e grave. À medida que a doença avança, as perdas de memória se tornam cada vez mais evidentes e o grau de dependência do doente também aumenta. É possível ainda, o aparecimento de alterações de comportamento, como agitação, alucinações ou apatia.

Sobre o diagnóstico de síndrome demencial, a geriatra afirma que é clínico. A realização de história e exame do paciente, principalmente das funções cognitivas, é considerado suficiente na maioria dos casos. “Alguns pacientes precisarão realizar testes que avaliem mais detalhadamente a função cognitiva, quando o quadro é mais duvidoso, sendo mais comum em quadros muito iniciais. Esse teste é realizado por psicólogos especializados e chama-se avaliação neuropsicológica. Para realização do diagnóstico da causa específica da demência, é importante também a realização de exames laboratoriais e um exame de imagem do encéfalo, como uma ressonância magnética do crânio, por exemplo”, pontua a profissional.

