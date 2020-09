Magazine Dança dos Famosos causa climão nos bastidores da Globo

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Atração acontece no Programa do Faustão. (Foto: Globo)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O clima anda tenso nos bastidores da ‘Dança dos Famosos’. As duplas reclamam que não conseguem ensaiar direito devido a todos os infinitos protocolos em função da Covid-19, já que atores da emissora tem se contaminado com a doença e a preocupação com os participantes está sendo triplicada.

É nítido o desconforto dos famosos no ao vivo com a máscara, que os faz falhar na respiração. A produção também está penando para achar bons nomes para o júri, pois a regra é só convidar artistas que de fato residam em São Paulo.

A escolha do elenco foi outro erro e é discutido pela direção. Segundo a própria equipe, é a escolha dos nomes digamos, “mais fracos que não despertam grandes torcidas do público de casa. Membros da produção defendem a tese que o quadro deveria ter sido adiado, como foi feito com o ‘Show dos Famosos’.

Menotti

O cantor César Menotti estava empolgado para participar da Dança dos Famosos, quadro do “Domingão do Faustão”, mas foi surpreendido com a notícia de que a Globo vetou a sua participação por ele estar acima do peso. Em entrevista ao programa “Tô na Pan”, da rádio Jovem Pan, a dupla de Fabiano falou que levou a situação na esportiva e disse para a emissora que ia para o reality show “A Fazenda”, da Record TV.

“Eu já tinha me programado para passar esse tempo lá. Em seguida, a minha assessora me ligou e informou que eu não estaria mais [no Dança dos Famosos] por causa da minha obesidade. Mas já quero deixar claro que isso não me chateou em nada, tô super de boa, só ri da situação porque será que ninguém viu desde o começo que eu era gordo?”, comentou César Menotti com bom humor.

O cantor ainda disse que aceitou participar do Dança dos Famosos porque não está fazendo shows durante a pandemia e porque queria aprender a dançar. “Topei pelo desafio, eu não danço, sou uma pessoa extremamente tímida diante de poucas pessoas. Então, queria quebrar essa barreira de nunca ter dançado, isso sempre foi uma limitação para mim. Sou uma garrafa para dançar.”

Mesmo sendo desconvidado pela Globo, o sertanejo deixou claro que não ficou nenhum ressentimento com a emissora carioca. “Tenho um relacionamento muito bom lá, são todos queridos. Eu e meu irmão já fomos mais de 10 vezes no Faustão, então quando recebi a notícia, até brinquei no grupo [do WhatsApp] que eu fazia parte com o pessoal da Globo: #PartiuAFazenda”, revelou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine