Esporte Al-Hilal diz que Neymar precisa abrir mão de mais de R$ 400 milhões para sair livre e fechar com o Santos

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Treinador do Al-Hilal afirmou que Neymar não consegue acompanhar os companheiros de elenco na parte física. Foto: Divulgação/Santos Treinador do Al-Hilal afirmou que Neymar não consegue acompanhar os companheiros de elenco na parte física. (Foto: Divulgação/Santos) Foto: Divulgação/Santos

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Depois de 16 meses de praticamente nenhum futebol no Al-Hilal, da Arábia Saudita, Neymar deve ter como novo destino o Santos, clube que o revelou. A expectativa da equipe do litoral paulista é ter o jogador ainda neste mês de janeiro e inscrevê-lo para disputar o Campeonato Paulista, o Brasileirão e a Copa do Brasil. A negociação, no entanto, tem como principal entrave a questão financeira, já que o atleta e o time paulista já acertaram o retorno por seis meses, inicialmente.

Com contrato até junho no clube saudita, Neymar ainda tem 65 milhões de euros (cerca de R$ 401 milhões, na cotação atual) a receber nos meses que ainda restam no vínculo, entre salário e campanhas de marketing. Como o Santos não tem caixa suficiente para comprá-lo por esse valor – e nem por quantias bem menores –, o brasileiro precisaria negociar a rescisão com o atual clube. De acordo com o portal ge, uma possibilidade é que o pagamento seja feito de maneira parcelada, já que Neymar não deve abrir mão da quantia, de modo a não comprometer o fluxo de caixa da equipe.

A possibilidade de Neymar ir para o Santos através de um empréstimo de seis meses foi cogitada, mas também esbarrou na questão financeira. O clube brasileiro tem caixa disponível para pagar o salário de Neymar, e para o Al-Hilal não compensaria arcar com o salário do jogador no tempo em que ele estiver no Brasil.

Para o clube saudita, o ideal seria vender o jogador para recuperar pelo menos parte do investimento de 320 milhões de euros (cerca de R$ 1,7 bilhão, na época) para tirá-lo do PSG em 2023. Mas com o histórico de lesões recorrentes e a idade já avançada – Neymar completa 33 anos no próximo mês –, as ofertas não têm sido tão generosas quanto o clube esperava.

Além disso, o treinador Jorge Jesus já falou sobre a situação do jogador, afirmando que está “muito difícil”. Ele afirmou que Neymar não consegue acompanhar os companheiros de elenco na parte física e revelou que ele não está inscrito para disputar o Campeonato Saudita, apenas para a Champions Asiática. De acordo com o ge, a informação foi dada com o aval da diretoria do Al-Hilal, que não conta mais com o brasileiro para o futuro. (As informações são do jornal O Globo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/al-hilal-diz-que-neymar-precisa-abrir-mao-de-mais-de-r-400-milhoes-para-sair-livre-e-fechar-com-o-santos/

Al-Hilal diz que Neymar precisa abrir mão de mais de R$ 400 milhões para sair livre e fechar com o Santos

2025-01-23