Rio Grande do Sul Além de problemas respiratórios, poluição do ar pode causar danos nos olhos dos gaúchos; saiba como prevenir

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2024

O alerta foi feito pela Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul

Além de problemas respiratórios, a fumaça das queimadas espalhadas pelo Brasil – principalmente na Amazônia e no Pantanal –, que aumentou significativamente o nível de poluição do ar no Rio Grande do Sul, pode causar danos à saúde dos olhos.

O alerta foi feito pela Sorigs (Sociedade de Oftalmologia do RS). Estudos demonstram que esse alto grau de poluição pode induzir respostas inflamatórias, reações alérgicas, estresse oxidativo, danos ao DNA, entre outros problemas.

“Os efeitos oculares da poluição do ar incluem uma gama de condições inflamatórias e degenerativas da superfície dos olhos. Síndrome do olho seco, blefarite, conjuntivite e ceratite infecciosa são algumas das doenças que podem ser manifestadas a partir da exposição ao material particulado”, destacou o presidente da entidade, Bruno Schneider.

A população deve ficar atenta caso tenha sintomas persistentes, como vermelhidão ou sensação de areia nos olhos. “Nesses casos, recomendamos a consulta a um médico oftalmologista o mais rápido possível para que um quadro leve não seja agravado”, afirmou Schneider.

Veja como prevenir danos à saúde ocular:

– Use óculos de sol: eles não apenas bloqueiam os raios ultravioleta, mas também ajudam a evitar que partículas suspensas no ar entrem em contato com os olhos.

– Utilize lágrimas artificiais: colírios lubrificantes ajudam a manter os olhos hidratados, aliviando sintomas de ressecamento e irritação.

– Evite esfregar os olhos: o ato de esfregar pode piorar a irritação e transferir mais poluentes para os olhos. Lave as mãos antes de qualquer contato.

– Ambientes internos limpos: manter os espaços onde você passa mais tempo limpos e bem ventilados pode ajudar a reduzir o impacto da poluição interna.

– Reduza a exposição à fumaça: sempre que possível, limite o tempo em ambientes muito poluídos e procure áreas com menos tráfego e poeira.

https://www.osul.com.br/alem-de-problemas-respiratorios-poluicao-do-ar-pode-causar-danos-nos-olhos-dos-gauchos-saiba-como-prevenir/

2024-09-12