Em 2018, uma sacola com armas e uma camisa com o nome da Sturmbrigade 44 foi encontrada em um trem e, no ano passado, medidas já haviam sido realizadas para desmantelar suas operações.

O episódio faz parte de uma série de ações do governo alemão para desmantelar organizações neonazistas no país. No início do ano, Berlim também baniu as atividades do Nordadler, outra organização similar, e do Combat 18, realizando operações policiais para desmantelá-lo em seis estados, confiscando armas e materiais nazistas.

Os membros da organização produziam inclusive músicas neonazistas e shows para grupos de extrema direita. O 18 em seu nome é uma referência à primeira e à oitava letra do alfabeto, A e H, iniciais de Adolf Hitler.

Em novembro de 2018, promotores federais da Alemanha acusaram 12 extremistas de conspiração para cometer “ataques terroristas” contra políticos, solicitantes de asilo e muçulmanos. Em fevereiro, um partidário de teorias racistas e antissemitas matou 10 pessoas de origem estrangeira em Hanau, a leste de Frankfurt.

“Cidadãos do Reich”

A infiltração da extrema direita nas forças de segurança também preocupa as autoridades. A Inteligência militar abriu uma investigação contra oito funcionários civis suspeitos de pertencerem ao movimento Reichsbuerger (Cidadãos do Reich), que não reconhece o Estado moderno alemão.