Mundo Alemanha inicia a reabertura do comércio

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2020

Alemanha reabre parte do comércio, fechado há mais de um mês Foto: Reprodução Alemanha reabre parte do comércio, fechado há mais de um mês. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Alemanha se prepara para uma nova etapa nesta segunda-feira (20): parte do comércio, fechado há mais de um mês, volta a funcionar. Para dar certo, o governo quer manter o número de internações em queda, aumentar ainda mais a testagem e garantir que a população permaneça em distanciamento social.

A decisão foi tomada pela primeira-ministra Angela Merkel, em conjunto com os governadores, e ela deixou claro que a volta à normalidade será lenta e cautelosa. São os números da Alemanha na pandemia que sustentam as novas medidas.

Os casos de curados já são maiores do que os de internados. O país faz entre 500 e 600 mil testes por semana, muito mais do que Estados Unidos e Reino Unido, por exemplo.

A Europa ultrapassou, no domingo (19), a marca de 100 mil mortes por Covid-19. Foram registrados mais de 1 milhão de infecções no continente, segundo levantamento da universidade americana Johns Hopkins.

Já nos Estados Unidos as mortes ultrapassaram 40 mil. A quantidade de óbitos é a maior para um único país em todo o globo. Ainda de acordo com o monitoramento da universidade, o país registra mais de 740 mil casos confirmados do novo coronavírus.

O número global de mortes por coronavírus chegou a 164 mil pessoas. São mais de 2,4 milhões de casos em todo o mundo. No Brasil, o balanço do Ministério da Saúde divulgado no domingo, apontava 2.462 mortes e 38.654 casos confirmados.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo