Sistema de saúde do Japão pode entrar em colapso, alertam médicos

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2020

País, que parecia ter epidemia sob controle, tem enfrentado aumento nos casos de Covid-19

Médicos no Japão alertaram que o sistema de saúde do país pode entrar em colapso em meio a uma nova onda de Covid-19. O grande afluxo de doentes fez com que alguns pacientes em estado grave não pudessem ser atendidos em salas de emergência, segundo autoridades do país.

Uma ambulância que carregava um paciente com sintomas da doença foi rejeitada por 80 hospitais até ele ser atendido. O Japão, que inicialmente parecia ter o vírus sob controle, ultrapassou os 10 mil casos confirmados no sábado (18).

Mais de 200 pessoas morreram de Covid-19 no país. A capital Tóquio é a cidade mais afetada. Médicos cirurgiões gerais estão auxiliando hospitais com a testagem de pacientes para aliviar um pouco da pressão sobre o sistema de saúde da cidade, dizem autoridades.

“Isso é para evitar que o sistema de saúde desmorone”, disse Konoshin Tamura, vice diretor de uma associação de cirurgiões gerais. “Todos precisam estender uma mão para ajudar. Caso contrário, os hospitais vão colapsar”, ele acrescentou.

Michael Bristow, editor do Serviço Mundial da BBC na Ásia, diz que médicos japoneses têm se queixado da falta de equipamentos de proteção, um sinal de que o Japão não está bem preparado para lidar com o vírus.

Enquanto isso, o primeiro-ministro Shinzo Abe tem sido criticado por não ter imposto mais cedo medidas restritivas, temendo efeitos negativos na economia. Somente na quinta-feira Abe ampliou o estado de emergência para todo o país.

O governo está tentando aumentar a capacidade de testagem por meio de sistemas de drive-thrus. Nas últimas semanas, o Japão realizou menos exames que outros países desenvolvidos, o que pode ter dificultado o acompanhamento da evolução da doença.

Segundo a Universidade de Oxford, os testes feitos pelo Japão no último mês equivaleram a 16% dos que foram realizados na Coreia do Sul no mesmo período.

