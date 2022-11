Esporte Alemanha pode ser eliminada da Copa do Mundo se perder para Espanha no Domingo

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2022

Hansi Flick durante os trabalhos alemães. Foto: Divulgação/DFB Hansi Flick durante os trabalhos alemães. (Foto: Divulgação/DFB) Foto: Divulgação/DFB

A Alemanha corre sério risco de ser eliminada, pela segunda vez consecutiva, de uma primeira fase de Copa do Mundo, no próximo domingo. O cenário é simples: basta perder para a Espanha, às 16h (de Brasília), e o Japão pontuar diante da Costa Rica, no mesmo dia, mas às 7h.

Este é o cenário decisivo. Mas o empate com a Espanha também não é bom. Faria a seleção alemã chegar à última rodada precisando de uma vitória contra a Costa Rica e tendo que depender do resultado de Japão x Espanha.

Neste cenário, se o Japão vencer a Costa Rica (que, lembramos, foi goleada por 7 a 0 pela Espanha) na segunda rodada, é torcer para os nipônicos derrotarem a Espanha (que, por sua vez, estreou com a goleada de 7 a 0).

Se o time japonês empatar na segunda rodada, a Alemanha precisaria tirar vantagem no saldo de gols e torcer para a Espanha ganhar do Japão. Ainda neste cenário, se o Japão perder para a Costa Rica, a Alemanha torceria para a Espanha não ser derrotada.

O cenário mais positivo para a Alemanha, logicamente, é vencer a Espanha. Assim, somaria três pontos e poderia finalizar o Grupo E com seis pontos. Entretanto, pode ainda depender de uma combinação, caso o Japão chegue a última rodada com duas vitórias e perca para a Espanha. Assim, haveria um empate triplo com seis pontos, e o desempate seria nos seguintes critérios: 1) saldo de gols; 2)mais gols pró, 3) confronto direto, 4) menos cartões vermelhos e amarelos , 5) sorteio.

Alegria japonesa

O fuso horário não favorecia – já era quase meia-noite no Japão quando a partida terminou — mas isso não impediu uma multidão de japoneses de sair às ruas para celebrar o feito extraordinário de sua seleção nacional: derrotar numa virada histórica a tetra-campeã Alemanha, por 2 a 1, na Copa do Catar.

Nas redes sociais, chamou atenção, principalmente, a explosão de alegria quando os torcedores ocuparam o cruzamento de Shibuya, em Tóquio, conhecido como o “mais movimentado do mundo”. Curiosamente, a multidão só ocupou o asfalto quando o semáforo abriu e agentes de segurança que isolavam as calçadas permitiram.

Os gritos e apitos contrastam com a imagem ordeira que os japoneses passam em outras situações, como no próprio Catar, onde os torcedores do país asiático mantiveram a tradição de recolher o lixo no estádio após o final da partida.

