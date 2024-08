Olimpíada Paris 2024: Alemanha vence Espanha e conquista o bronze no futebol feminino nos Jogos Olímpicos

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2024

Com a vitória por 1 a 0, Alemanha conquista sua quinta medalha olímpica, sendo a quarta de bronze Foto: Sofieke van Bilsen/DFB/DOSB Com a vitória por 1 a 0, Alemanha conquista sua quinta medalha olímpica, sendo a quarta de bronze. (Foto: Sofieke van Bilsen/DFB/DOSB) Foto: Sofieke van Bilsen/DFB/DOSB

A Alemanha venceu a Espanha por 1 a 0 e conquistou a medalha de bronze no futebol feminino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, no Parc Olympique Lyonnais, em Lyon, na França, após uma partida em que tudo deu errado para as espanholas, derrotadas pelo Brasil na terça-feira (6), na semifinal.

O gol da Alemanha foi marcado após a goleira espanhola cometer pênalti em cima de Gwinn. A própria meio-campista fez a cobrança e abriu o placar, já na metade do segundo tempo.

No último lance do jogo, Alexia Putellas desperdiçou a chance da Espanha de empatar ao perder o pênalti defendido por Berger.

Como foi o jogo

A tônica da primeira etapa foi unânime nas estatísticas: nos 45 minutos iniciais, a Espanha tomou o controle da partida e ficou com a bola em 70%, estilo padrão da seleção europeia durante a competição e no trabalho da técnica Monste Tomé. Apesar das tentativas, o placar do jogo continuou em 0 a 0.

Aos 17 minutos do segundo tempo, a goleira espanhola, Cata Coll, cometeu um pênalti ao tentar afastar a bola do ataque alemão. Logo depois da infração ser marcada, Giulia Gwinn, meia-campista da Alemanha, abre o marcador.

A Espanha continuou se mantendo no último terço do campo, trocando passes e criando grandes chances, todas impedidas pela goleira Berger. Além disso, no último minuto da partida, a árbitra da partida marcou um pênalti a favor da seleção espanhola.

Com a oportunidade de levar o jogo para a prorrogação, Alexia Putellas, melhor jogadora do mundo na temporada passada e estrela da Copa do Mundo, teve um dia de vilã e perdeu a cobrança que faria a Espanha dar um respiro.

