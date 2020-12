Inter Alessandro Barcellos oficializa nomes de vice e executivo para do departamento de futebol

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

Após confirmar a permanência do técnico Abel Braga como técnico do Inter até o final do Campeonato Brasileiro, o novo presidente eleito Alessandro Barcellos anunciou os nomes para compor o novo departamento de futebol. João Patrício Hermann foi confirmado como vice de futebol e Paulo Bracks, como executivo, ocupando o lugar de Rodrigo Caetano. O futuro mandatário assume o cargo n dia 4 de janeiro e concedeu entrevista coletiva ao lado de João Hermann. Já Paulo Bracks, chega após a virada do ano.

”Anuncio aqui comigo João Patrício Hermann, o nosso vice de futebol a partir de 4 janeiro. Como falei em todos os momentos, um departamento de futebol alinhado, que usará a categoria de base, ciência de dados. Para buscar vitórias, títulos.” disse Barcellos.

João Patrício estava dentro da ainda atual gestão de Marcelo Medeiros, sendo vice do então presidente durante 4 anos. Por outro lado, Paulo Bracks ocupa o cargo de executivo de futebol no América-MG e vem afim de substituir Rodrigo Caetano, de saída no final de 2020.

Com a confirmação de Abel no cargo até o final de fevereiro, a tendência é que Miguel Angel Ramírez seja contratado para o início da próxima temporada. Sobre o interesse no técnico espanhol, Hermann evitou se aprofundar, em respeito à Abel Braga.

”O Miguel foi sim um nome pensado, mas não há nada adiantado em relação a ele. Não tem transição de técnicos, pois o nosso técnico é Abel Braga e vamos dar todo respaldo para ele.”, disse.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

