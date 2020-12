O contrato com clube se encerra no dia 31 de dezembro, e, após 12 anos, D’Alessandro rumará para um novo clube. O anúncio da não renovação do vínculo foi feito no final de novembro, e o jogador fez seu último jogo com a camisa vermelha no dia 19 de dezembro, na vitória colorada em cima do Palmeiras, por 2 a 0, pela 26ª rodada do Brasileirão.

Nas redes sociais, Inter e D’Alessandro mostraram o momento de despedida: