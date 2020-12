Inter Inter chega a acordo e renova empréstimo de Saravia por mais um ano

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2020

Jogador sofreu uma lesão no joelho direito e só retorna aos gramados na próxima temporada Foto: Anderson Kblo/Divulgação/S.C.Internacional Foto: Anderson Kblo/Divulgação/S.C.Internacional

Inter e Saravia já estão acertados para uma renovação de empréstimo por mais um ano. A informação é do repórter da Rádio Grenal, Carlos Lacerda. O lateral-direito argentino pertence ao Porto, de Portugal, e havia contrato com o colorado até o final deste ano. Agora, Inter, Porto e o jogador entraram em um acordo que estende o empréstimo até o final de 2021. A renovação deve ser oficializada nos próximos dias.

No último sábado (26), o jornal “A Bola”, de Portugal, noticiou o acerto da renovação de empréstimo de Saravia com o Inter. Segundo a publicação, o acordo para estender o empréstimo já estava acertado, faltando apenas definir o novo prazo: até junho ou dezembro de 2021. Agora, ao que tudo indica, já se tem essa definição e o jogador ficará emprestado ao Inter até dezembro do próximo ano.

No final de setembro, Saravia rompeu os ligamentos do joelho direito e precisou passar por uma cirurgia, o que o tirou do restante da temporada 2020. No entanto, o argentino já está de volta ao CT Parque Gigante para o processo final de recuperação, e deve estar em condições a partir de março de 2021.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

