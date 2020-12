Inter Último do ano: Grupo colorado encerra treinamentos em 2020

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Após uma semana corrida, o ano se encerrou para o grupo colorado. Na manhã dessa terça-feira (29), os jogadores fizeram o último treinamento de 2020. Depois de engatar 3 vitórias no Campeonato Brasileiro, o elenco terá 3 dias de descanso antes da retomada das atividades.

Sob comando da comissão técnica, foi organizado um circuito físico nessa terça-feira, no CT Parque Gigante. Os jogadores realizaram diversos exercícios no gramado, explorando a força e resistência dos atletas. Depois, para complementar, o grupo fez corridas ao redor do campo.

O ano colorado termina com a equipe em 4° no Brasileirão, somando 47 pontos, dois da vice-liderança e nove a menos do líder, São Paulo. O próximo desafio do Colorado é no dia 7 de janeiro, contra o Ceará, no Castelão.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

